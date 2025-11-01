高雄廟宇當街燒紙紮船 市府祭出38張罰單要求改善

高雄廟宇市區道路燒紙紮船，市府祭出38張罰單要求改善。（民眾提供）

高雄市一間廟宇於前鎮區舉辦水陸法會後竟於馬路上燒化紙紮船等物，造成空氣污染並妨害交通，環保局今開罰1200元至10萬元，警方則開出37張罰單共23400元，合計最重可罰12.34萬元；民政局要求廟宇改善，廟方表示深感抱歉，承諾未來將移至適當地點辦理。

前鎮區一間廟宇昨完成水陸法會，竟於民權二路、嘉陵街口，燃燒紙紮船等物，現場濃煙竄燒，不但妨害交通，更造成空氣污染，引發附近居民不滿，PO網怒批無法無天！

環保局今認定露天燃燒產生明顯粒狀物，已違反《空污法》第32條規定，裁處1200元至10萬元罰鍰，並要求限期改善；警方據報到場立即制止，並喝令火勢撲滅，依違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款，在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線，開罰1200元。

警方也針對廟會車輛違規停放騎樓以外人行道，明顯妨害行人通行，依違反《道路交通管理處罰條例》，開出35張罰單各600元，總計開罰2.1萬元；另廟宇擺設棚架超出申請範圍，也將依同法開罰1200元。廟宇於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，可能涉及《社會秩序維護法》第68條規定，警方將通知廟方到案說明，釐清事發經過後，依法究辦。

民政局要求廟方改善，請公所加強輔導；廟方承諾配合市府改善，未來相關活動將移至適當地點辦理，造成不便深感抱歉；環保局呼籲透過紙錢集中燒與以功代金等環保祭祀行動，避免露天燃燒，從源頭減少燒化紙錢數量，共同守護高雄空氣品質。

