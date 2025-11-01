為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣孔子沈光文誕辰祭典 「種菊」象徵「中舉」

    2025/11/01 13:15 記者吳俊鋒／台南報導
    善化區公所在慶安宮舉辦沈光文誕辰祭典，各界貴賓先進行象徵「中舉」的種菊儀式。（記者吳俊鋒攝）

    善化區公所在慶安宮舉辦沈光文誕辰祭典，各界貴賓先進行象徵「中舉」的種菊儀式。（記者吳俊鋒攝）

    為紀念明清時期在地方致力教育的沈光文，善化區公所每年農曆誕辰前都會舉辦祭典，今天於入祀神像的慶安宮登場，邀請各界團拜，也延續象徵「中舉」的種菊儀式，還有祈福活動，以及傳統國樂、民俗舞蹈的表演，更規劃寓教於樂的「知識小學堂」闖關遊戲，讓民眾了解「台灣孔子」的貢獻。

    沈光文於西元1652年來台，歷史記載，他晚期定居目加溜灣社，亦即現今的善化地區，除了有知名的傳世著作之外，也成立「東吟詩社」，致力地方的醫療、教育等工作，受到後人尊崇，也被封為「開台先師」。

    善化慶安宮在1982年內將沈公文神像迎入武聖殿供奉，與五文昌合祀，為國內罕見六文昌廟宇，每逢農曆8月15日，就會舉辦秋祭活動，遵循古禮進行，並邀請其後代子孫出席，而地方各界也都到場參拜，儀式莊嚴、隆重。

    公所以往都會在善化火車站北高架橋下的沈光文紀念碑，舉辦農曆誕辰祭典，今天首度移師慶安宮，第12代的沈張進、沈榮麟兄弟專程與會，市府民政局姜淋煌、立委郭國文、議員李文俊等也應邀出席，敬拜前先種菊，為413週年活動揭開序幕。

    善化區長譚乃澄指出，慶安宮內有沈光文的神像、雕塑，以及紀念廳，因此結合舉辦農曆誕辰祭典，一樣保留種菊儀式，並透過虔誠的禮拜活動，表達對先師的崇敬，更希望延續其重視教育與傳承文化的精神。

    市長黃偉哲肯定善化區公所今年首度辦理的「紀念沈光文－小詩人創作比賽」，讓學子有機會透過文學，展現觀察力、想像力，以及語文表達能力，為誕辰祭典增添趣味；現場還有成語拼拼看、魷魚遊戲，以及快又準挑戰等系列的闖關活動，吸引親子參加，氣氛熱烈。

    善化區公所在慶安宮舉辦沈光文誕辰祭典，大小朋友虔誠參拜。（記者吳俊鋒攝）

    善化區公所在慶安宮舉辦沈光文誕辰祭典，大小朋友虔誠參拜。（記者吳俊鋒攝）

    祭典活動現場也安排民俗舞蹈的演出。（記者吳俊鋒攝）

    祭典活動現場也安排民俗舞蹈的演出。（記者吳俊鋒攝）

    善化區公所在有供奉沈光文神像的慶安宮，舉辦農曆誕辰祭典。（記者吳俊鋒攝）

    善化區公所在有供奉沈光文神像的慶安宮，舉辦農曆誕辰祭典。（記者吳俊鋒攝）

    慶安宮的樓上設有沈光文紀念廳，展示系列文物。（記者吳俊鋒攝）

    慶安宮的樓上設有沈光文紀念廳，展示系列文物。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播