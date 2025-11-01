台灣孔子沈光文誕辰祭典 「種菊」象徵「中舉」

善化區公所在慶安宮舉辦沈光文誕辰祭典，各界貴賓先進行象徵「中舉」的種菊儀式。（記者吳俊鋒攝）

為紀念明清時期在地方致力教育的沈光文，善化區公所每年農曆誕辰前都會舉辦祭典，今天於入祀神像的慶安宮登場，邀請各界團拜，也延續象徵「中舉」的種菊儀式，還有祈福活動，以及傳統國樂、民俗舞蹈的表演，更規劃寓教於樂的「知識小學堂」闖關遊戲，讓民眾了解「台灣孔子」的貢獻。

沈光文於西元1652年來台，歷史記載，他晚期定居目加溜灣社，亦即現今的善化地區，除了有知名的傳世著作之外，也成立「東吟詩社」，致力地方的醫療、教育等工作，受到後人尊崇，也被封為「開台先師」。

善化慶安宮在1982年內將沈公文神像迎入武聖殿供奉，與五文昌合祀，為國內罕見六文昌廟宇，每逢農曆8月15日，就會舉辦秋祭活動，遵循古禮進行，並邀請其後代子孫出席，而地方各界也都到場參拜，儀式莊嚴、隆重。

公所以往都會在善化火車站北高架橋下的沈光文紀念碑，舉辦農曆誕辰祭典，今天首度移師慶安宮，第12代的沈張進、沈榮麟兄弟專程與會，市府民政局姜淋煌、立委郭國文、議員李文俊等也應邀出席，敬拜前先種菊，為413週年活動揭開序幕。

善化區長譚乃澄指出，慶安宮內有沈光文的神像、雕塑，以及紀念廳，因此結合舉辦農曆誕辰祭典，一樣保留種菊儀式，並透過虔誠的禮拜活動，表達對先師的崇敬，更希望延續其重視教育與傳承文化的精神。

市長黃偉哲肯定善化區公所今年首度辦理的「紀念沈光文－小詩人創作比賽」，讓學子有機會透過文學，展現觀察力、想像力，以及語文表達能力，為誕辰祭典增添趣味；現場還有成語拼拼看、魷魚遊戲，以及快又準挑戰等系列的闖關活動，吸引親子參加，氣氛熱烈。

善化區公所在慶安宮舉辦沈光文誕辰祭典，大小朋友虔誠參拜。（記者吳俊鋒攝）

祭典活動現場也安排民俗舞蹈的演出。（記者吳俊鋒攝）

善化區公所在有供奉沈光文神像的慶安宮，舉辦農曆誕辰祭典。（記者吳俊鋒攝）

慶安宮的樓上設有沈光文紀念廳，展示系列文物。（記者吳俊鋒攝）

