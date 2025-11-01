澎縣湖西鄉社區成果展 6代表分享特色

湖西菓葉村社區成果展，以元宵乞龜文化製作玻璃龜。（湖西鄉公所提供）

澎湖縣湖西鄉公所今（1）日在鄉公所2樓禮堂，舉辦「社區營造成果發表會」。邀集6個參與社區共同分享在地實踐的歷程與成果，呈現居民凝聚力與地方創生能量。

此次成果發表會由6個社區的代表分別上台簡報，依現場分享順序為鼎灣、中西、青螺、尖山、成功、菓葉，內容涵蓋文化保存、環境改造、社區關懷、母語教育、食農漁教育及永續發展等多元面向。活動開場由澎湖知名的《遊手好絃樂團》以及湖西社區，帶動音樂炒熱現場氣氛，並有湖西社區提供千歲團手工餅乾供現場民眾同樂。

今年社區主題分為2年度，去年度有鼎灣「神農傳承藥草故鄉-百草轉身術」、中西「傳香享香趣」、青螺「大頭螺共享菜園」；今年有尖山「王公賜好籤·抽好籤呷好簽」、成功「手炒茶香趴網趣」以及菓葉「菓葉迎龜祭」共6大主題，在在展現社區居民在方案規劃的創新與活力；所有方案皆由社區居民以票選方式，選出最高票方案來付諸執行，更是體現了社區的動員力和凝聚力。

湖西鄉長陳振中表示，社區營造是一場長期且深刻的地方實踐，感謝各社區夥伴的投入與創意，也感謝民眾的支持與參與，讓湖西鄉的社區營造工作不斷前行。湖西鄉公所與湖西鄉民代表會感謝各界嘉賓、湖西鄉內各村村長、社區理事長、社區夥伴及民眾共襄盛舉，一同見證湖西鄉社區營造的豐碩成果與美好未來。

會場放置各村特色美食，吸引民眾大快朵頤。（湖西鄉公所提供）

