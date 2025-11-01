為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎縣湖西鄉社區成果展 6代表分享特色

    2025/11/01 13:36 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西菓葉村社區成果展，以元宵乞龜文化製作玻璃龜。（湖西鄉公所提供）

    湖西菓葉村社區成果展，以元宵乞龜文化製作玻璃龜。（湖西鄉公所提供）

    澎湖縣湖西鄉公所今（1）日在鄉公所2樓禮堂，舉辦「社區營造成果發表會」。邀集6個參與社區共同分享在地實踐的歷程與成果，呈現居民凝聚力與地方創生能量。

    此次成果發表會由6個社區的代表分別上台簡報，依現場分享順序為鼎灣、中西、青螺、尖山、成功、菓葉，內容涵蓋文化保存、環境改造、社區關懷、母語教育、食農漁教育及永續發展等多元面向。活動開場由澎湖知名的《遊手好絃樂團》以及湖西社區，帶動音樂炒熱現場氣氛，並有湖西社區提供千歲團手工餅乾供現場民眾同樂。

    今年社區主題分為2年度，去年度有鼎灣「神農傳承藥草故鄉-百草轉身術」、中西「傳香享香趣」、青螺「大頭螺共享菜園」；今年有尖山「王公賜好籤·抽好籤呷好簽」、成功「手炒茶香趴網趣」以及菓葉「菓葉迎龜祭」共6大主題，在在展現社區居民在方案規劃的創新與活力；所有方案皆由社區居民以票選方式，選出最高票方案來付諸執行，更是體現了社區的動員力和凝聚力。

    湖西鄉長陳振中表示，社區營造是一場長期且深刻的地方實踐，感謝各社區夥伴的投入與創意，也感謝民眾的支持與參與，讓湖西鄉的社區營造工作不斷前行。湖西鄉公所與湖西鄉民代表會感謝各界嘉賓、湖西鄉內各村村長、社區理事長、社區夥伴及民眾共襄盛舉，一同見證湖西鄉社區營造的豐碩成果與美好未來。

    會場放置各村特色美食，吸引民眾大快朵頤。（湖西鄉公所提供）

    會場放置各村特色美食，吸引民眾大快朵頤。（湖西鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播