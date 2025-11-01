淡江大橋橋塔超難蓋！BIM+3D雷射掃描 還要克服淡水河口強風

淡江大橋最顯眼的特徵就是主橋塔。（公路局提供）

由交通部主建造的新北淡江大橋預計在明年5月通車，建造難度極高且艱辛。交通部公路局指出，主橋塔以5條控制線條組成3D曲面造型，為了讓橋塔精準成形，運用BIM搭配3D雷射掃描技術，確保曲面模板造型的精準度，還得克服淡水河口的強風。

淡江大橋主橋在9月16日舉行「合龍典禮」，施工團隊持續進行節塊銲接、索力施拉與高程、線形校正等關鍵工序，10月3日完成全橋結構實質連結。淡江大橋由交通部公路局負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府在期間從來沒有參與過建造。

公路局指出，主橋塔以5條控制線條組成3D曲面造型，高度達211.4公尺，共分為53層、每層4公尺，每層斷面都不一樣，隨高度連續變化。工程團隊透過3D雷射儀掃描模板取得點雲資料，套疊BIM模型進行差異比對，確保曲面模板造型的精準度。

公路局指出，為了滿足曲度變化需求，模板在日本工廠製作各式特殊造型箱體，組裝後以3D雷射掃描進行全面檢測，確認精度符合設計圖後再船運來台，來到工地後在地面預組後再進行一次掃描，確保運送過程中沒有受損變形，控制施工品質。

公路局特別指出，主橋塔造型精度要控制在-1公分到2公分的誤差範圍，採用傳統測量方式在每20公分設置一個測點，每層則要測量1萬個點以上，工作量十分驚人。而使用3D雷射掃描，每2毫米就有一個測點，一次可取得2500萬個高密度點雲資料，能快速完成巨量測量工作。

公路局指出，在進場施工前，模板協力廠商耗時半年研究，現場施工時先在地面預組確認造型，一片片模板藉由塔吊精準固定在主橋塔上正確位置，在百米以上的高空，加上淡水河口風力影響非常大、施工困難度極高。

公路局指出，曾參與高屏溪斜張橋的模板廠商駐工地日本技師坦言，相較於一般等斷面的橋塔，淡江大橋主橋塔模板施工真的是從頭難到尾。

