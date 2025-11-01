為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    1個月2次！竹市某私立高中再傳校園暴力事件 現場宛如古惑仔場景

    2025/11/01 13:42 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市某私立高中再傳校園暴力圍毆打群架事件，就連走廊上的餐盤推車都變暴力工具齊摔丟，宛如電影古惑仔場景。（擷自網路）

    新竹市某私立高中再傳校園暴力圍毆打群架事件，就連走廊上的餐盤推車都變暴力工具齊摔丟，宛如電影古惑仔場景。（擷自網路）

    新竹市某私立高中30日傳出高一學生在校園走廊打群架的暴力事件，這段打群架的影片也被側錄後放到網路Dcard上轉傳，影片中只見一群學生圍著1名學生質問，接著突然有人對該名學生揮拳，接著有4、5人蜂擁而上，又是推又是揍頭部，除將該名學生圍毆推倒在地，還拿著走廊上的推車與餐盤鐵盤往該名學生摔丟，被毆打的學生無法反抗已趴在地上，但仍持續被丟餐盤，短短30秒影片宛如電影古惑仔場景，暴力程度怵目驚心。

    該校也發聲明指出，這是發生在10月30日上午的校園肢體衝突事件，校安人員已立即制止。並約談學生及家長釐清經過，雙方已道歉，家長暫不提告，校方已完成校安通報，並依校規懲處涉事學生記過處分，並啟動校園霸凌處理機制，組成外部調查小組辦理後續程序及輔導措施，同時網路上影片因涉及未成年少年已通報教育主管機關並請iWIN協助處理。市府教育處暫無回應。

    警方指出，此案是雙方學生因細故引發言語衝突，再相約到走廊談判，談判過程中演變成多人打架暴力衝突，最後由校安人員到場介入平息。校方已查明動手互毆的學生身分，並通知雙方學生家長到校處理，目前雙方均未向警方報案提告。

    由於這是該校1個月內連續發生2起校園暴力事件，也引發各界關注，網友將影片上傳到網路，也引發議論，直說現在學生一言不合就打群架，火爆場面就像電影情節般。

