新北「樂齡共融新潮同樂會」登場 侯友宜、董至成陪長輩玩出活力秀

長輩體驗遊戲闖關。（記者羅國嘉攝）

新北市社會局今（1日）於板橋第一運動場舉辦「樂齡共融 新潮同樂會」社區照顧關懷據點成果展，近千名長輩登場展演創意活力，現場邀請金鐘主持人董月花（董至成）與藝人王少偉、董仔，與市長侯友宜帶領長輩同台互動，展現世代共融、活躍老化的新北能量。現場除規劃多項互動體驗，還有智慧生理量測、抽好禮。

現場由據點長輩帶來自編舞蹈、合唱、樂器演奏等精采表演，並設有手作展攤及創意市集，市府更規劃多項互動體驗，包括智慧生理量測、晚美人生桌遊、蒙特梭利體驗、AI年齡濾鏡及Switch運動遊戲等，讓不同世代在遊戲中感受長者學習與生活的熱情。

請繼續往下閱讀...

活動邀請董至成、王少偉與董仔親臨現場，與侯友宜及長輩進行趣味遊戲互動，掀起全場高潮。現場還準備日本大阪雙人來回機票、iPhone 17及50吋電視等多項大獎摸彩。

侯友宜指出，新北市全市1032里已建置1202處銀髮俱樂部，達成「里里銀髮俱樂部」政策目標，並佈建625處社區照顧關懷據點，讓長輩「下樓即活動」，在熟悉社區中找到陪伴與歸屬。此外，今年更推出銀髮實境秀《高年級超進化》，讓長輩不只在據點中展現活力，也能登上螢幕，上山下海挑戰人生，玩出新世代風格，用行動證明「沒有老化，只有進化」的不老精神。

侯友宜也說，自2026年起，新北敬老愛心卡除可搭乘國道客運、使用國民運動中心及聯合醫療掛號補助外，7月起每月點數將由480點提升至600點，預計超過89萬名長輩與身障者受惠。

社會局長李美珍則表示，成果展不只是據點的年終成果發表，更是展現長輩自信與創意的舞台。「希望透過世代共融，讓長輩被看見、被讚賞，也讓年輕世代感受到樂齡生活的多樣與精彩。」

新北市長侯友宜與長者體驗小遊戲。（記者羅國嘉攝）

新北市社會局今（1日）於板橋第一運動場舉辦「樂齡共融 新潮同樂會」社區照顧關懷據點成果展，現場邀請金鐘主持人董月花（董至成）與藝人王少偉、董仔，與市長侯友宜帶領長輩同台互動。（記者羅國嘉攝）

長輩台上表演日本舞蹈。（記者羅國嘉攝）

長輩體驗遊戲闖關。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法