高雄乘風而起壓軸場在林園 觀光局:11/8「毛起來玩」

乘風而騎林園場特別舉辦「毛起來玩」活動，邀請民眾與家人、毛孩一起乘風而騎。（觀光局提供）

2025高雄乘風而騎11/8將在林園推出壓軸場，高市觀光局今宣布分山、海兩線，並特別推出結合寵物友善的「毛起來玩」活動，邀請大家來高雄最南端騎單車。

觀光局長高閔琳說明，林園擁有豐富的人文與自然生態，非常適合以單車慢遊方式體驗，今年設計「林園經典海線單車遊」、「人文古蹟探索線」等兩條路線，更結合「毛起來玩」的草地派對，歡迎民眾騎單車、帶毛小孩出來聽音樂吹吹風。

其中林園經典海線單車遊適合親子，沿途可欣賞林園海洋濕地公園的紅樹林生態、中芸漁港的漁村風情、汕尾海堤的遼闊海景、市境之南樹的地標意象，及高屏溪紅樹林生態園區的豐富濕地風光，全長約8公里。

人文古蹟探索線全長約12公里，沿途探訪港埔江夏黃氏古厝與清水巖風景區，清水巖風景區以古剎「清水寺」與「珊瑚礁奇岩」景觀聞名，自日治時代以來即為「高雄八景」之一，除清水寺外，更有龍蟠洞、桃源洞、石船等自然形成的珊瑚礁岩景觀。

壓軸活動同時與林園在地養殖業者「魚社長水產」合作，報名單車遊程即贈結合龍虎斑魚肉與天然洋蔥醬的「魚薯條」伴手禮，完騎還可獲得「環保咖啡杯」及市集補給券，歡迎民眾手刀上網報名，用單車開啟高雄秋日最愜意的山海之旅。

乘風而騎壓軸場在林園區，邀請親子一起乘風而騎。（觀光局提供）

