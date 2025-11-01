竹北農會「好米好生活」今起2天登場推廣國產米糧

小朋友好其體驗如何精米。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市農會今起2天舉辦「好米好生活」活動，用創意行銷國產米糧。現場攤位除了米漢堡、米冰淇淋、糙米餅、米雞蛋糕以及竹北農會特有的黑豆冰淇淋等特色米食，互動活動區還給現場消費滿500元的來客，憑發票就能體驗1次古早時代的「精米」過程，吸引不少親子駐足實戰了解。

新竹縣副縣長陳見賢說，竹北的稻作面積有1650多公頃，生產的稻米非常優質，曾獲全國十大經典好米，也催生出稻米達人，可惜產量僅能自足，外銷就有賴湖口、新埔的好米進軍日本。

請繼續往下閱讀...

但從竹北農會號召縣內其他農會推出各自的特色農產品，還可以現場吃到：糙米冰淇淋、黑豆冰淇淋、米雞蛋糕、米漢堡等國產米糧創意製品，可見各農會把國產米發揮到淋漓盡致。

竹北市長鄭朝方說，公所和竹北農會近年合作趨多，還開全縣13鄉鎮市先河，自行編列預算用無人機，幫忙防治境內2000多公頃農地的紅火蟻。而在市民代表會支持下，公所去年把農民也納入健保補助對象，這次補助經費舉辦「好米好生活」活動，下個月還因應公所的「伴手禮節」直接給竹北農會100萬，將用以買竹北農會的特色農產品送給市民。

竹北農會表示，今、明2天的活動，地點都在竹北中正東路陸橋下的市農會前廣場，現場除前述特色米食、農特產品特賣，也有米食DIY體驗、創意料理展示，以及小小廚師料理競賽等，讓飲食變得多元、多國化的鄉親，重新感受國產米糧在舌尖上的不同滋味。

小朋友們開心體驗糙米冰淇淋。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中）說，竹北市所產的米糧曾獲全國十大經典好米。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（右2）說，近年公所和竹北市農會合作越來越多且密切。（記者黃美珠攝）

竹北市的黑豆冰淇淋，讓小朋友忍不住大咬一口。（記者黃美珠攝）

