    首頁 > 生活

    特斯拉國道墜橋斷成2截起火釀1死2傷 運安會調查：時速逾200

    2025/11/01 12:47 中央社
    去年6月1輛特斯拉在國道1號虎尾段自撞護欄墜落路面後起火，運安會日前發布調查報告，可能肇因為駕駛以每小時超過200公里速度行駛，為閃避前車，疑因反應不及，而有過度轉向不當操作。（資料照）

    去年6月1輛特斯拉在國道1號虎尾段自撞護欄墜落路面後起火，運安會日前發布調查報告，可能肇因為駕駛以每小時超過200公里速度行駛，為閃避前車，疑因反應不及，而有過度轉向不當操作。

    根據國家運輸安全調查委員會調查報告指出，這起事件發生在去年6月6日晚間，1輛特斯拉電動小客車在國道1號南向行經虎尾路段自撞外側金屬護欄後，墜落至下方空地，車身斷裂為前後兩截，前半部起火燃燒，造成右後座乘員1人死亡，2人輕傷。

    針對可能肇因有關調查發現，根據運安會報告，駕駛以每小時超過200公里速度駕駛車輛，除車輛輪胎抓地力及可操控性降低外，也影響駕駛的動態視力、視野範圍、感知及反應時間，以及降低處理突發狀況的應變能力，而在這次事故發生前，駕駛為閃避前方車輛，可能因反應不及，而有過度轉向不當操作。

    至於其他調查發現，報告指出，事故車輛行經事故地點上游500公尺處時，車速達每小時200至216公里，隨後撞擊紐澤西護欄並造成車身斷裂，自橋上衝出路外車速為每小時約96.5至101.6公里，因車體在斷裂過程已吸收大多數能量，研判撞擊前瞬間實際車速應高於上述計算結果。

    運安會表示，聯合國及美國側向撞擊相關檢測基準中，測試速度為每小時32公里，事故車輛即便符合聯合國及美國檢測基準，也無法確保車輛在高速下撞擊後可保持結構完整。

    運安會指出，事故車輛遭受撞擊位置為後車門處，屬電池結構末端與馬達結構交接處，也屬底盤材質交替與焊接處，在車速及車體重量慣性作用加成下，使車輛在碰撞紐澤西護欄後無法承受此撞擊力，最終導致車身結構失效並斷裂為兩截。

    運安會表示，事故車輛車身前半部高壓電池組在撞擊時受到外力擠壓，電池外殼變形並擠向內部電池芯，造成電池正負極隔膜破裂，正負極接觸導致短路情形，後續車輛衝出路外撞擊到地面，進一步加劇電池損壞而引發火災。

