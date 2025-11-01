豬糞污泥厚達10公分！國軍清消染疫豬場逾24小時 11/3再採檢

梧棲案例豬場髒亂遠超過預期，尤其豬糞與污水結成厚達10公分的污泥層，出動上百人次國軍與化學兵現場清消超過24小時才完成。（軍方提供）

台中梧棲廚餘養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，經兩次清消後仍驗出病毒，由於現場髒亂遠超過預期，尤其豬糞與污水結成厚達10公分的污泥層，出動上百人次國軍與化學兵現場清消超過24小時才完成，預計後（3日）天再前往第3次採檢，昨天中央也到與豬場相通的畜主住家採檢，10個樣本全都陰性，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍指出，目前疫情仍鎖在該豬場，全國未見其他案例。

國軍在前（10/30）晚9點半前往該案豬場清消，豬場髒亂遠超出預期，豬糞與污水結成厚達10公分的污泥層，必須以人力刮除，杜文珍表示，116名國軍、化學兵在昨天晚上9點半完成消毒，由於消毒後藥物要在現場浸漬、與環境交互作用，產生消毒效果，預計11月3日，獸醫所將再前往採檢，如果確認是陰性，7天後會再2次採檢。

農業部畜牧司副司長周志勳補充說，國軍與化學兵清理從內到外，包括攤物、廚餘的殘渣及屠宰區高床下長年累積的豬糞污泥，全都清理，污水溝也放鹼片清消，尤其混合豬糞泥有10公分高度，難以清理，昨早只清4分之1，清完就送焚化，也發現豬場有污水洞也置入鹼片消毒。

周志勳說，化學兵在昨晚6點15日進場，第一輪進行噴煙、第二輪再以噴霧使用高規格消毒藥劑，消毒就花上1、2小時，最後一趟，再檢查清理一次，到今天凌晨2點結束整個流程。

對於外界傳出該豬場已經2次清消後採檢出病毒，如果第3次清消再驗出病毒，是否考慮全面清除，對此，杜文珍說，環境採樣是參考因子，決定清消是否再強化，依世界動物衛生組織規定，非洲豬瘟疫情即使在豬隻撲殺後、環境監測要3個月，要做整體監測評估。

防檢人員前往豬農住家採檢。（市府提供）

周志勳說明國軍清消國程。（記者蔡淑媛攝）

杜文珍指出，豬場第3次清消後，將於11月3日再做第3次採檢，她說，目前疫情仍鎖在該豬場，全國未見其他案例。（記者蔡淑媛攝）

