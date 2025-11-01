花東出『鏟』的幸福送大獎！ 觀光署再給花蓮住宿、旅遊補助

觀光署推出花蓮、台東觀光活動。（觀光署提供）

9月底花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖潰流，導致光復鄉被泥流淹沒。交通部觀光署今天（1日）宣布，推出「旅宿1+1」方案，以及消費就可參加抽獎活動，持續到明年2月28日止。

觀光署長期不斷挹注各種旅遊和觀光補助給花蓮縣，但成效有限。觀光署今天再度宣布推出住宿和消費可抽獎的活動，由花東縱谷國家風景區管理處主辦，以公務預算編列100萬元、並找觀光業者贊助。

請繼續往下閱讀...

「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿，規劃花東旅程。活動自11月1日起到2026年2月28日止，推出2種方案，旅館套裝2人2晚優惠價4999元，民宿套裝2人兩晚優惠價3800元。

立榮航空也加碼「出鏟回饋價」搭配住宿專案享台北-花蓮「雙人」來回機票3399元（12月底前，不分平假日）；有關各旅館適用日期與規範略有不同，旅客可於訂房前確認相關內容。

觀光署同時也推出「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」抽獎活動。活動期間到2026年2月28日止，只要在東區觀光圈East of Taiwan合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1000元可享雙倍中獎機會。

另外，每月都有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮；此外，在花蓮光復鄉消費的旅客更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17與台糖住宿券各一名。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項大獎。

活動詳情與合作業者名單，可持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網及Facebook粉絲專頁。活動網頁 、花東縱谷國家風景區管理處官網。

花蓮鯉魚潭螢火蟲。（觀光署提供）

瑞穗掃叭石柱 星空銀河。（觀光署提供）

台東縣成功鎮 跨海八拱橋至三仙台島。（觀光署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法