「2025新北市泰山獅王文化節」登場 「科技×文化」為亮點

「新北市泰山獅王文化節」盛況空前，來自各地的獅隊全力拚戰爭取獅王榮耀。（記者翁聿煌攝）

「2025新北市泰山獅王文化節」11月1日登場，今年活動以「科技×文化」為亮點，除了全國頂尖獅團齊聚挑戰高樁跳獅爭奪獅王寶座，首度推出虛擬代言人「獅寶Vtuber」，並規劃繪畫比賽、短影音大賽、園遊會與祈福遶境等系列活動老少同樂，副市長劉和然表示，新北市的發展必須兼顧傳統文化與硬體建設，才能成就偉大的城市。

「2025新北市泰山獅王文化節」源於民眾歡慶地方信仰中心泰山巖的顯應祖師聖誕，每年最受矚目的高樁跳獅比賽登場，由全國頂尖舞獅隊伍挑戰高難度樁陣，帶來驚心動魄的視覺震撼。

今年參賽陣容堅強，包括締造5連霸紀錄的「基隆長興呂師父龍獅團」、台中的「大鵬龍獅戰鼓團」、「台灣藝權龍獅體育會」，以及來自南台灣的「動魄武集戰鼓醒獅團」等，精彩可期。

劉和然說，他曾經於2002年在泰山義學國中擔任校長，與地方感情深厚，「新北市泰山獅王文化節」今年邁入第19屆，明年市府會全力支持盛大舉辦第20屆獅王文化節，讓傳統文化能繼續傳承。

獅王文化節老少咸宜，泰山體育館外還有園遊會攤位，活動現場將延續廣受歡迎的「獅在有趣」系列體驗，包括創意獅頭DIY、絹印袋你玩DIY、文創市集、美食餐車與親子舞獅互動等，7日（農曆9月18日）還有遶境活動，屆時大花獅與參賽獅團將共同參與拜壽祈福，展現泰山人對祖師爺的敬仰與信仰力量。

