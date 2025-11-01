鏟子超人請安心！衛福部3次免費諮商今上路

衛生福利部今（1日）啟動「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」，提供救災人員與志工一年內每人3次免費心理諮商服務。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，第一線救災人員與投入復原工作的志工長時間在高壓與酷熱環境中奮戰，不僅身體疲憊，也承受情緒壓力，對此衛生福利部今（1日）宣布啟動「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」，提供救災人員與志工一年內每人3次免費心理諮商服務，盼成為救災英雄與鏟子超人「安心」的後盾。

心健司司長陳柏熹表示，衛福部已通知各縣市衛生局啟動「馬太鞍溪方案」，自今年11月1日至明年10月31日，全台共有618家合作機構提供服務，規劃以公務預算投入約2千多萬元經費。

請繼續往下閱讀...

陳柏熹說，方案服務對象不分年齡，只要曾前往災區參與救援或支援工作，包含救災、物資分送、陪伴災民等各類志工，都可申請一年內3次的免費心理諮商服務，身分認定採「從寬原則」，不需檢附證明文件，也不限於特定身份，只要說明曾參與馬太鞍溪相關救援與復原行動，即可使用服務。

陳柏熹強調，救災人員與志工在災後常面臨失眠、情緒低落、易受驚嚇、注意力不集中或夢中重現災難等狀況，這項方案就是希望不遺漏任何一位需要心理支持的人，讓救災英雄在投入救援之後，也能獲得必要的心理照護與情緒支持。

衛福部表示，有需要馬太鞍溪方案的救災人員及志工，掌握4步驟快速上手預約、使用服務：

1.查詢：馬太鞍溪方案合作機構與本部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，請逕上青壯方案官網查詢。

2.預約：逕洽合作機構預約，並告知欲使用馬太鞍溪方案。

3.準備：準備身分證明文件。

4.諮商：接受諮商服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法