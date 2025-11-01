為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中梧棲豬場豬隻死亡數兜不攏 中市府證實：三聯單甲乙丙都有塗改

    2025/11/01 11:41 記者蔡淑媛／台中報導
    鄭照新證實梧棲豬的化製廠三聯單，甲、乙、丙3張單子的數字都不同。（記者蔡淑媛攝）

    鄭照新證實梧棲豬的化製廠三聯單，甲、乙、丙3張單子的數字都不同。（記者蔡淑媛攝）

    台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，斃死豬數目出現落差，針對化製廠三聯單中疑似有塗改痕跡，斃死豬頭數兜不攏，外界憂心斃死流出，除了已知甲聯有塗改，台中市副市長鄭照新今證實甲、乙、丙聯的數字都不同，目前都在交叉比對，也將該案送檢調。

    中市府對非洲豬瘟疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，其中梧棲案場10天死亡豬隻從117、116頭，更正78頭，又傳出化製廠三聯單中疑似有塗改痕跡，斃死豬頭數不符，農業局日前行文到雲林縣府調閱到聯單釐清。

    為防範斃死豬流入民生消費市場，農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，並持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交農業局動保處，由於化製三聯單是透過複寫，甲乙丙三聯的數字理應一致，但該豬場三聯單數字卻都不同。

    台中沒有化製廠，斃死豬送往雲林縣化製廠處理去化，對於梧棲豬場的化製三聯單的數字相異，除甲聯對塗改，鄭照新今天也表示，甲、乙、丙聯數字都有落差，由於化製廠與化製廠所在的防疫管理機關都不在台中，因此要再交叉比對聯單才能完整呈現，該案也交給檢調比對、核對。

