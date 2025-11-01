改派吳音寧任台肥法人董事代表 農業部：帶來新氣象

台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自昨（31）日生效。（資料照）

台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自昨（31）日生效；對此，農業部表示，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

台肥昨日晚間公告，農業部改派法人董事代表人，代表人從李孫榮換成吳音寧，原本李孫榮任期自2024年6月26日至2027年6月25日，不過，上任僅1年多，農業部突然改派代表人。

農業部指出，台肥為上市公司，董事長人選需經由董事會決定；該部依相關規定，推派董事代表，至於新任董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會決定。

農業部表示，吳音寧過往在彰化縣溪州鄉整合許多個體小農，推動托兒所採用在地食材，協助推廣在地農產、食農教育；後於擔任北農總經理期間，推動制度改革，除員工獎金全面制度化、健全員工福利，也推動第一市場改建、首創果菜市場建置質譜儀檢驗系統，此外，更建置校園營養午餐四章一Q食材採購平台，過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。

農業部強調，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲，她過往經歷更顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，因此指派她擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

