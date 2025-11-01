中市府只補助豬肉攤遭質疑 議員：豬肉上中下游相關產業應一併補助

中市因豬肉攤無豬可賣加碼補助，議員們認為，上中下游產業都是受害者，也應補助。（記者蘇金鳳攝）

非洲豬瘟衝擊豬肉產業，台中市長盧秀燕昨天提出三大措施來支持產業，對此，多位民進黨中市議員表示，受害的不止只有豬肉攤，還有以豬肉為食材的小吃攤，呼籲市府補助應擴及到豬肉相關產業，不能只有豬肉攤，才能真正照顧受損業者。

台中市長盧秀燕昨天宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至10月23日起適用，其中「加碼補助豬肉攤商」，對台中共404攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元。

議員黃守達表示，豬肉相關產業面臨最直接嚴峻的衝擊，除了對生鮮豬肉攤的直接補助力道可加大，對於豬肉相關運輸、餐飲、食品加工業者也應提出相應的支持政策，如市場使用費的減免，就應納入更多相關攤位。

議員曾威則表示，補助不能只補助豬肉攤，因為受影響是豬肉上、中、下游，像他日前想要買服務處前的一家非常好的水餃店，就買不到，因為老闆說水餃多數是包豬肉，沒有豬肉就無法做生意，業者損失重大，也是受害者，他要求整個豬肉的產業都要補助，而不能只補助豬肉攤，更要求經發局現在就要趕快研擬辦法。

議員陳雅惠批評，市府補助僅限市場內豬肉攤商，卻忽視受衝擊更廣的小吃業者，讓第一線店家成了政策遺漏的孤兒，事實上，從早餐店、便當店到豬腳、肉圓攤，都是豬肉產業鏈的重要一環，如今營收大減卻得不到任何補助，呼籲市府紓困措施必須公平、全面，不能讓基層業者繼續苦撐。

