低碳遊行無宣傳車、用回收紙板手牌 上百民團提3訴求打造韌性台灣

上百個跨領域民團將在今日中午舉辦「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，以3大訴求為主題，盼打造韌性台灣。

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，在聯合國COP30大會前夕，上百個跨領域民團將在今日中午至下午舉辦「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，以創新、低碳方式舉行，並以建構永續與世代正義韌性、強化國家安全與自主韌性及深化民主與多元文化韌性3大訴求為主題，盼打造韌性台灣。

「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行將於今日中午12時30分至下午5時從台北市政府東門廣場集合，步行2.14公里繞行回東門廣場，此次遊行以創新、低碳方式舉辦，現場不設宣傳車、參與者手舉牌與主布條皆以回收紙板與再生素材製作，同步參與的單車隊以行動示範綠色交通的實踐，呼應「低碳前行」理念，電力來源為儲能電池系統，象徵以永續能源支撐社會轉型的願景，落實減碳、循環與能源自主核心精神。

首先針對建構永續與世代正義韌性訴求，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於本月10日起在巴西舉行；聯合國本週二發布報告分析各國減量承諾，卻發現各國提出的減碳承諾，2035年最多只能減到17％，遠遠不及抑制增溫1.5度的需求，呼籲政府強化非核減碳目標，將2035年減量目標從減量38%提升至52%。

強化國家安全與自主韌性也十分重要，主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜表示，氣候變遷不是抽象名詞，而是現在進行式，極端高溫不利於長者健康，也讓孩童在酷暑中上課，且極端降雨與乾旱，也衝擊農作等，須正視風險提早準備，如家戶應節水備水、防熱通風、備妥急救物資；社區建置互助通報與避暑避災據點；職場推高溫與災害營運持續計畫；學校調整極端天氣課表、打造耐熱校園等，呼籲政府應跨部門治理納入政策。

環境權保障基金會執行長凃又文強調，氣候議題不只是環境問題，而是攸關生命權的議題，不論是能源轉型、建立韌性社會上，皆應建立在尊重不同族群文化價值上出發，讓不同族群的參與，才能建立真正的信任與共識，確保國土安全與永續。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜

「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行

