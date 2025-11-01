AI全面來襲老師準備好了？黃昆輝基金會民調：年長及國中教師AI素養相對低

AI全面來襲，老師準備好了？黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝（左二）表示，基金會民調顯示，年長及國中教師AI素養相對低，要給予更多的協助。（記者林曉雲攝）

迎接AI浪潮，老師準備好了？黃昆輝教授教育基金會今（1）日開記者會發布民調指出，教師雖具備AI知識基礎，但自認應用AI於教學和專業發展不足，未能熟練運用AI工具輔助教學，知行落差大，其中，國中教師和年長資深教師AI素養相對低，期待政府有完整的國家數位教育計畫。

教育部於2023年提出「人工智慧及新興科技教育總體實施策略」，把AI納入課程，也用AI改造教育，且發布「中小學數位教學指引3.0」及「校長數位學習領導指引」，推動「AI融入教學應用能力認證」課程，但面臨各校資源不均、師資能力差異大的挑戰。

黃昆輝表示，世界強國在AI領域一較長短，以確保國家優勢，民調小組參考聯合國教科文組織去（2024）年發布「教師AI素養分類架構」，分別就「AI基礎與應用」、「AI教學法」、「AI專業發展」、「AI倫理」、「AI人本思維」5大指標編製25項AI素養問卷，以了解教師的AI素養現況，調查發現教師自認具備AI理念與認知，但落實於教學或專業發展上卻力有未逮，協助教師將AI理念與知識轉化為實際教學行動是當務之急。

黃昆輝強調，新加坡將AI納入課綱，美國融入各科，日本納入跨領域教學，我國期待打造AI大國，政府應有完整的國家數位教育計畫，支持中小學教師學習善用AI。

台中教育大學校長郭伯臣在教育部資科司長任內規劃AI教育政策，他表示，我國教師在數位教學有自信且表現佳，但生成式AI是新的，不用悲觀，台灣AI教育在國際上屬前段班，AI教學法原就最困難，108課綱有助於國小教學，技高也有幫助，故國中和普高相對弱，教學可善用AI提升群體智慧，建議加速研擬校長、教師、學生AI素養架構，教學直接使用ChatGPT等成效不彰，應速研發國家級教育AI工具。

基金會民調小組召集人郭生玉說，台灣多採大班級教學，面臨有效推動差異化教學等困境，AI是讓台灣教育轉型的契機，民調有效樣本中小學老師3605人，具公信力。

民調小組馮清皇說明，在教導學生用AI自主學習、以AI協助差異化學習等，國中和年長教師得分偏低，以AI分析民調結果，國中教師素養相對低恐與考試升學壓力大有關。

AI全面來襲，老師準備好了？黃昆輝教授基金會民調小組馮清皇說明，民調顯示，老師自認AI教學及專業發展不足。（記者林曉雲攝）

