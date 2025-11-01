為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟 北市查核131家豬肉相關食品業者全數合格

    2025/11/01 11:37 記者孫唯容／台北報導
    衛生局已查核66家豬肉加工食品製造業及65家餐飲業，合計131家食品業者之豬肉原材料來源文件並同時確認產地來源證明，以防堵可疑豬肉原料流入台北。（北市衛生局提供）

    台灣出現非洲豬瘟案例引起高度關注，為防範非洲豬瘟病毒進入市售肉品流通體系，北市衛生局從10月23日起執行查核專案，加強查核餐飲業、傳統市場及東南亞商店之豬肉原料來源文件，截至10月30日已查核66家豬肉加工食品製造業及65家餐飲業，合計131家食品業者之豬肉原材料來源文件並同時確認產地來源證明，以防堵可疑豬肉原料流入台北，若接獲通報可疑豬肉食品流入台北的資訊，將立即派員展開追蹤調查，並從嚴處理。

    北市衛生局表示，農業部已要求全國豬隻禁運禁宰，持續加強查核市售豬肉產地或屠宰來源及原料原產地標示，同時確認產地來源證明；並配合中央執行查核專案，針對輸入業、製造業、販售業、餐飲業、電商網路等業別稽查，查核豬肉相關產品標示及抽驗，強化後市場食品安全監測。臺北市衛生局呼籲民眾勿攜帶、勿購買、勿網購來路不明或境外豬肉產品。

    北市衛生局提醒，非洲豬瘟（ASF）是一種對豬隻具高致死率之病毒性疾病，雖不會感染人類，卻對養豬產業造成嚴重衝擊，非洲豬瘟所造成的豬隻疫病傷害，仍須由源頭管理，才可避免違規屠體流入市面，再次呼籲食品業者及民眾務必選購合法屠宰之豬肉產品，倘若發現豬肉產品異常應立即通報。

