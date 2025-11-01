豬隻禁宰禁運停業 基隆生鮮豬肉82攤加碼補助1萬元

基隆市場內豬肉攤暫時停業。（記者盧賢秀攝）

受非洲豬瘟影響豬肉禁宰禁運，基隆市多處傳統市場內販售豬肉及加工製品之攤商被迫暫停營業，基隆市政府今天宣布啟動「市場攤商租金減免方案」，首波減免方案針對基隆市公有及零售攤販集中場的生鮮豬肉及豬肉製品攤販，有實際停業者將減免1個月租金，生鮮豬肉攤82攤加碼補助1萬元。

市府盤點全市受影響市場共17處，生鮮豬肉攤位82攤、豬肉製品及食品攤位196攤，合計278攤，將減免租金1個月，生鮮豬肉攤除了中央補助3萬元之外，基隆市加碼補助1萬元，市場攤商可向產業發展處市場及商業發展科提出申請，後續若中央公告延長禁運期限，市府也將依規持續滾動調整減免期間。

豬隻禁宰禁運對豬肉攤及豬肉製品等攤商影響大，不僅生鮮豬肉攤沒法做生意，廟口小吃多攤業者已經暫停營業。市議會要求市府研擬減免租金及補助紓困方案。目前鄰近的雙北市和宜蘭市也提出了加碼補助方案。

市長謝國樑表示：「面對非洲豬瘟防疫工作，市府全力配合中央防疫政策，同時也不讓市場攤商單打獨鬥。租金減免措施不僅能減輕攤商短期營運壓力，疫後也將透過多元行銷方案重拾消費者購買信心，全力協助攤商回復商機。」

產發處指出，受影響最顯著的包括博愛市場、仁愛市場、成功市場與信義市場等地區，涉及生鮮豬肉、豬肉製品及食品攤商約270餘戶。除租金減免外，市府亦將研擬協助推廣其他肉品及熟食替代商品，並於市場復業後舉辦行銷宣傳活動，協助業者恢復買氣。

