全國義勇消防苗栗交流防災技能 參賽選手比耐力體力

車禍救助比賽，比的是耐力及體力。（記者張勳騰攝）

「2025年全國義勇消防人員體技能交流活動暨T-CERT競技大賽」今（1）日在苗栗縣體育場熱鬧登場，逾1500人參與這2年1次盛會，由內政部長劉世芳偕同消防署長蕭煥章、苗栗縣長鍾東錦等人校閱參賽隊伍，為選手加油、打氣；面對極端氣候變遷，劉世芳對警消及義消、特搜隊人員第一時間內緊急投入風災、颱風等緊急災害搶救，再三表達感謝。

這項比賽每兩年舉辦一次，主要提升全國義勇消防人員協助防災救災專業技能，並透過交流活動，培養團體精神，加強彼此合作並展現消防、義勇消防人員及災害防救志工技能與活力，今年輪由苗栗縣政府消防局主辦，有來自全國各縣市的義消兄弟逾1500人與賽。

請繼續往下閱讀...

劉世芳致詞指出， 一定要能夠自救才能救人，保護我們的社區，政府及各縣市預極投入T-CERT（台灣社區緊急應變隊）的訓練，包括公民營的機構及產官學界的努力，目前已累積近72000名防災士，這些都是標示著未來台灣，若有任何的大型的天災的時候。除出動我們自己的公部門的義消、警消同仁等來協助，未來這在企業部門在包括公民營機構都會一起加入，不管是男性在加入義消或者是救護的範圍，女性未來在關懷或甚至在收容安置疏散撤離，都可以扮演非常重要的角色。

此次交流競賽項目包含「火災搶救」、「車禍救援」、「繩索救援」、「無人機操作」及「救護技術」等5項專業技能項目，T-CERT競賽項目「有空間辨識」、「輕型救援」及「基礎救護」等3項，來自全國各地各隊的選手均使出渾身解數，展現平日的訓練成果；比賽過程，比的是耐力及體力，少數參賽者因體力不繼，或不慎摔跤，都奮力完成比賽，競爭相當激烈。

火災搶救比賽，競爭相當激烈。（記者張勳騰攝）

全國義勇消防人員體競能技交流活動暨T-CERT競技大賽，在苗栗縣登場，由內政部長劉世芳（左9）等人主持開幕儀式。 （記者張勳騰攝）

內政部長劉世芳（中）等人校閱各縣市參賽隊伍，豎起大姆指為參賽隊伍加油、打氣。（記者張勳騰攝）

內政部長劉世芳（左3）替參賽隊伍加油、打氣。（記者張勳騰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法