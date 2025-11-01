為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國義勇消防苗栗交流防災技能 參賽選手比耐力體力

    2025/11/01 11:27 記者張勳騰／苗栗報導
    車禍救助比賽，比的是耐力及體力。（記者張勳騰攝）

    車禍救助比賽，比的是耐力及體力。（記者張勳騰攝）

    「2025年全國義勇消防人員體技能交流活動暨T-CERT競技大賽」今（1）日在苗栗縣體育場熱鬧登場，逾1500人參與這2年1次盛會，由內政部長劉世芳偕同消防署長蕭煥章、苗栗縣長鍾東錦等人校閱參賽隊伍，為選手加油、打氣；面對極端氣候變遷，劉世芳對警消及義消、特搜隊人員第一時間內緊急投入風災、颱風等緊急災害搶救，再三表達感謝。

    這項比賽每兩年舉辦一次，主要提升全國義勇消防人員協助防災救災專業技能，並透過交流活動，培養團體精神，加強彼此合作並展現消防、義勇消防人員及災害防救志工技能與活力，今年輪由苗栗縣政府消防局主辦，有來自全國各縣市的義消兄弟逾1500人與賽。

    劉世芳致詞指出， 一定要能夠自救才能救人，保護我們的社區，政府及各縣市預極投入T-CERT（台灣社區緊急應變隊）的訓練，包括公民營的機構及產官學界的努力，目前已累積近72000名防災士，這些都是標示著未來台灣，若有任何的大型的天災的時候。除出動我們自己的公部門的義消、警消同仁等來協助，未來這在企業部門在包括公民營機構都會一起加入，不管是男性在加入義消或者是救護的範圍，女性未來在關懷或甚至在收容安置疏散撤離，都可以扮演非常重要的角色。

    此次交流競賽項目包含「火災搶救」、「車禍救援」、「繩索救援」、「無人機操作」及「救護技術」等5項專業技能項目，T-CERT競賽項目「有空間辨識」、「輕型救援」及「基礎救護」等3項，來自全國各地各隊的選手均使出渾身解數，展現平日的訓練成果；比賽過程，比的是耐力及體力，少數參賽者因體力不繼，或不慎摔跤，都奮力完成比賽，競爭相當激烈。

    火災搶救比賽，競爭相當激烈。（記者張勳騰攝）

    火災搶救比賽，競爭相當激烈。（記者張勳騰攝）

    全國義勇消防人員體競能技交流活動暨T-CERT競技大賽，在苗栗縣登場，由內政部長劉世芳（左9）等人主持開幕儀式。 （記者張勳騰攝）

    全國義勇消防人員體競能技交流活動暨T-CERT競技大賽，在苗栗縣登場，由內政部長劉世芳（左9）等人主持開幕儀式。 （記者張勳騰攝）

    內政部長劉世芳（中）等人校閱各縣市參賽隊伍，豎起大姆指為參賽隊伍加油、打氣。（記者張勳騰攝）

    內政部長劉世芳（中）等人校閱各縣市參賽隊伍，豎起大姆指為參賽隊伍加油、打氣。（記者張勳騰攝）

    內政部長劉世芳（左3）替參賽隊伍加油、打氣。（記者張勳騰攝）

    內政部長劉世芳（左3）替參賽隊伍加油、打氣。（記者張勳騰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播