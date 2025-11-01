為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭身心障國民體能競賽開幕 逾2千名選手參賽

    2025/11/01 11:25 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭運動公園田徑場舉行「身心障礙國民體能競賽」開幕，所有賽事總計吸引逾2千名選手參賽。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭運動公園田徑場今天舉行「身心障礙國民體能競賽」開幕典禮，今年比賽項目包括板滾球、特奧滾球等，吸引逾2千名身障選手參賽，宜蘭縣籍優秀身障運動員鄒翠梅，還代表全體運動員宣誓，鼓勵身障者透過運動展現自我。

    宜蘭縣政府舉辦身障國體競賽，賽事自9月底就登場，一路將至本月9日，項目涵蓋板滾球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、桌球、羽球、體能競賽及趣味競賽，共計91個單位、2180位選手及隊職員報名參加。

    開幕典禮今天在宜蘭運動公園田徑場舉行，同時辦理體能及趣味競賽，並由「普達關懷協會」及「汶風舞集」進行開幕演出，各身心障礙福利機構團體及各級學校，也發揮創意彩妝熱鬧進場，綻放自信笑容，許多身障朋友攜家帶眷共襄盛舉，現場充滿歡樂聲。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，身障國體競賽主要提供身障朋友展現潛能與交流平台，並引導大眾以具體行動，支持身障者平等參與多元不同型態的活動，期望未來繼續打造宜蘭優質友善運動環境，落實照顧各族群朋友。

