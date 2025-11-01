社福團體舊衣回收許可今上路 北市府︰每家年增45萬所得

最新一期社福團體，從事舊衣回收再利用許可業務正式實施，今（1）日起正式實施，許可期限至117年10月31日止。（資料照）

最新一期社福團體從事舊衣回收再利用許可業務正式實施，今（1）日起正式實施，許可期限至117年10月31日止。北市環保局表示，該業務落實「資源循環再利用」與「社會共好」理念，鼓勵具公益性質的身心障礙團體（機構）參與舊衣回收作業，去年平均每家社福團體得到約45萬元收入所得。

環保局指出，社福團體可透過將收受的舊衣，以回收再利用的方式增加營收，幫助許多身心障礙的朋友，去年已回收3,161噸舊衣，創造2,166萬元的收益，平均每家社福團體得到約45萬元收入所得，且每回收一件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤能省下約2,500公升水量。

環保局說明，本期核准舊衣回收箱的社福團體共有49家，在北市道路上可設置的舊衣回收箱計有1,337個，較上期多1家社福團體，可設置回收箱數量多18個。民眾如欲查詢最新的舊衣回收箱位置，可至台北市環保局官網查詢，或下載台北通APP（路徑：服務/找地點/更多/垃圾清潔、舊衣回收），或撥打1999洽詢。

環保局說，新一期舊衣回收業務上路後，北市回收箱將重新油漆及張貼新版貼紙，以利民眾辨識，新版回收箱外觀設計將特別導入聯合國永續發展目標（SDG）第12項「責任消費與生產」及第13項「氣候行動」的理念。此外，每週一及週五資源回收車行經各點收運時，同樣可收受乾淨的舊衣，歡迎民眾多加利用，共同提升資源回收成效，提醒民眾投放舊衣時，請務必確保衣物乾淨、無潮濕異味、可再使用，不可投入一般垃圾，投放前可參考回收箱上標示，避免誤投不可回收項目，以免觸法。

