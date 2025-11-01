熱帶性低氣壓上午生成！ 氣象署估最快1、2天增強為輕颱「海鷗」

熱帶性低氣壓TD28今天上午生成，往菲律賓移動。（氣象署提供）

熱帶性低氣壓TD28在今天（1日）上午生成，中央氣象署預報，未來它往菲律賓西方移動，並且有再增強為輕度颱風的趨勢，預計最快1、2天內增強為輕颱「海鷗」。

氣象署預報員林定宜表示，今、明兩天會持續受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨。他也提醒，今天晚間有一小波水氣增加，會持續到明天（2日）清晨，且早晚天氣都很涼。

林定宜表示，熱帶性低氣壓TD28在今天上午生成，未來走向往菲律賓中部移動，但它的緯度偏低，對台灣沒有直接影響，也因為距離太遠了，不太會和影響台灣的東北季風有共伴效應。

林定宜說，未來這個熱帶性低氣壓可能有發展為輕度颱風趨勢，可能在1、2天內有機會，若增強為輕度颱風，是第25號颱風「海鷗」。熱帶性低氣壓TD28在今天上午8時的中心位置在北緯9.1度，東經138.9度，以每小時14公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

今天有路上強風特報。（氣象署提供）

今天天氣狀況。（氣象署提供）

