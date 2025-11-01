為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    熱帶性低氣壓上午生成！ 氣象署估最快1、2天增強為輕颱「海鷗」

    2025/11/01 11:11 記者吳亮儀／台北報導
    熱帶性低氣壓TD28今天上午生成，往菲律賓移動。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD28今天上午生成，往菲律賓移動。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD28在今天（1日）上午生成，中央氣象署預報，未來它往菲律賓西方移動，並且有再增強為輕度颱風的趨勢，預計最快1、2天內增強為輕颱「海鷗」。

    氣象署預報員林定宜表示，今、明兩天會持續受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨。他也提醒，今天晚間有一小波水氣增加，會持續到明天（2日）清晨，且早晚天氣都很涼。

    林定宜表示，熱帶性低氣壓TD28在今天上午生成，未來走向往菲律賓中部移動，但它的緯度偏低，對台灣沒有直接影響，也因為距離太遠了，不太會和影響台灣的東北季風有共伴效應。

    林定宜說，未來這個熱帶性低氣壓可能有發展為輕度颱風趨勢，可能在1、2天內有機會，若增強為輕度颱風，是第25號颱風「海鷗」。熱帶性低氣壓TD28在今天上午8時的中心位置在北緯9.1度，東經138.9度，以每小時14公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

    今天有路上強風特報。（氣象署提供）

    今天有路上強風特報。（氣象署提供）

    今天天氣狀況。（氣象署提供）

    今天天氣狀況。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播