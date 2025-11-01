台中機場捷運橘線後擴計畫 投縣官員稱有機會包含南投路段

台中機場捷運（橘線）可行性研究計畫已經交通部審查通過，南投縣爭取從霧峰延伸至中興新村。（南投市政府提供）

台中機場捷運（橘線）可行性研究計畫已經交通部審查通過，正陳報行政院續審，南投縣政府工務處長張弘岳答詢議員關切該捷運路線是否可能延伸至南投縣時表示，縣府自行發包的台中捷運橘線延伸至草屯、中興村的可行性評估，正進行期末報告，若完成期末報告送中央核定，可望納入台中捷運橘線的後擴計畫。

南投大眾運輸不發達，交通不便，議員陳玉鈴在議會總質詢時關切南投縣軌道路網整體規劃案進度。陳玉鈴表示，該規劃案希望將台中機場捷運（橘線）終點站霧峰區，延伸至縣內的草屯鎮、中興新村，以及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區，究竟台中捷運橘線可不可能延伸至南投？

張弘岳表示，縣府已和台中捷運工程局達成共識，把台中捷運橘線延伸至南投納入該捷運可行性研究計畫的後擴計畫，縣府自行發包的可行性評估也已在期末報告階段，目前修正中，修正以後就會送中央核定，若中央核定，就可以爭取中央的可行性評估，納入後擴計畫。

據了解，台中捷橘運線全長29.23公里，規劃26座車站，高架15座、地下11座，總經費預估1602億元，規劃自台中國際機場出發，途經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里，最終抵達霧峰。若行政院順利核定，接續啟動綜合規劃、用地取得、設計、發包等工程，距離完工估計需時14年，目前台中市政府也推動從機場延伸至清水、沙鹿及梧棲等海線地區。

