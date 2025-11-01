板橋信義國小地下停車場工程進度逾6成 預計明年8月完工啟用

新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程。（記者羅國嘉攝）

為解決周邊長期停車不足問題，並兼顧校園及社區交通安全，市府於新北市板橋區信義國小旁建置地下停車場，改善通學環境外，並翻新校園運動場地，預計明年8月完工啟用。市長侯友宜今（1日）視察表示，未來啟用後可提供259格小型車停車位之外，並同步翻新籃球場及躲避球場，讓學童有更好的活動空間。

侯友宜指出，信義國小總經費6.9億元，規劃地上1層、地下3層，提供259位汽車格。汽車設置一處雙向出入口，汽車分區分流無交錯動線衝突，與現有校舍出入口分開，確保停車場營運不影響學校教學活動。目前工程進度已超過6成，略為超前，預計2026年8月完工啟用。

交通局長鍾鳴時表示，該工程以「人本交通」為核心，整合車道出入口、校門動線，並加寬人行道及通學路徑，提升行人及學童安全。市府自2023年10月開工以來，導入智慧工地管理，公開施工資訊，讓全民共同監督，並要求施工團隊將對校園及居民生活的影響降至最低。

新北市交通局停車管理科長吳清哲補充，自侯市長上任以來，新北已新建117處停車場，新增1萬2963個汽車位與9296個機車位。前瞻補助28案僅為市府推動停車建設的一部分，整體進度已達67.86％。市府將嚴格把關工程品質與進度，確保如期如質完工，打造安全、便利、友善的停車環境。

議員黃淑君表示，信義國小長期面臨嚴重淹水問題，隨著地下停車場工程施工，排水狀況更趨惡化。過去雨水尚可經由周邊草地排放，但因開挖地下設施後，原有排水路徑受阻，亟需全面檢討與改善。她強調，市府應透過此次施工，重新評估校園整體排水系統，確保學童在校能安全活動，不再因積水問題受限。

板橋區信義國小地下停車場工程進度逾60%，微幅超前。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜聽取板橋區信義國小地下停車場工程簡報。（記者羅國嘉攝）

