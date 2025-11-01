第28屆台北文學獎總獎金221萬！即起至12/31開放徵文

第28屆台北文學獎即起至12月31日開放徵文（以郵戳為憑），總獎金高達221萬元，單一獎項最高獎金60萬元。（北市文化局提供）

第28屆台北文學獎即起至12月31日開放徵文（以郵戳為憑），總獎金高達221萬元，單一獎項最高獎金60萬元。台北文學獎徵文對象不限國籍及居住地，須以中文創作；共分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞臺劇本以及文學年金獎助計畫，共有6個徵文類別，誠徵擅於文字的高手挑戰。

文化局說明，「古典詩」將專徵「絕句」（組詩），以使評審標準一致，也期望鼓勵古典詩創作者在創作技法、格律的使用上更為專精，同時也能展現古典詩的新貌。下一屆則限律詩組詩，依此類推，逐年輪替，期望吸引更多古典詩創作者參與。此外，除小說、散文、現代詩維持以「台北經驗」為寫作主題，古典詩、舞臺劇本以及文學獎年金獎助計畫皆不限主題。

文化局表示，台北文學獎一大特色——「文學年金」獎助計畫，不限文類，鼓勵優秀創作者進行為期一年的寫作計劃，採兩階段評選。第一階段依投稿者提出的寫作計畫選出入圍作品三名，各頒發入圍獎金20萬元；第二階段將於一年後作品完成時，再從中評選出一名得獎者，並致贈獎金40萬元。希望能在艱辛漫長的創作過程中，提供創作者實質的鼓勵與支持，多年來已有超過70多位作家獲得此計畫支持。

2024年獲得第25屆台北文學年金得主的瞿筱葳《訪父記——他的白髮，與我們的時代》，以女兒角度，透過近身觀察、訪問的方式為父親瞿海源立傳，在當代臺灣非虛構書寫的領域中較為罕見；且透過瞿海源的人生軌跡，瞥見台灣的關鍵年代下，知識分子參與政治並企圖扭轉的身影，亦為台灣民主化歷經過劇烈陣痛的時代留下寶貴的紀錄。

文化局指出，今年台北文學獎主題為「交織」，文學是不斷與前人、來者的永恆對話，透過每個人所處之時間、空間的特殊狀態，呈現迥異的文學想像，從而交織出不間斷的文學未來，以「交織」號召寫作者，透過碰撞產生的花火，織就出錦繡綢緞的可能。

第28屆臺北文學獎總計將選出23件優勝作品，最高為年金獎助60萬元；此外，舞臺劇本得主可結合團隊另行申請最高達30萬元的「演出製作獎金」。徵文活動簡章請至臺北文學獎官網、台北文學獎粉絲專頁及北市文化局粉絲專頁查詢。

