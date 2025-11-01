非洲豬瘟影響生意 小吃店要斷炊且客人減少希望市府能補助

中央豬肉禁宰令，很多豬肉攤只能暫停營業。（記者蘇金鳳攝）

台中一養豬場爆發非洲豬瘟，中央26日宣布豬肉禁宰令，很多豬肉攤被迫停止營業，台中市政府昨天宣布補助豬肉攤1萬5千，但是很多以豬為食材的小吃店深受其影響，不但客源減少，連豬肉都有錢買不到，希望市府也能補助小吃店，減少一些損失。

中央26日宣布，禁宰令延長至11月6日，很多小吃店趕忙搶購豬肉，

第二市場的一家肉包店就是專賣肉包及餛飩湯，食材就是豬肉，林姓老闆娘表示，禁令一下，馬上去搶買豬肉，能買多少就是多少，但是在下週可能就斷炊了。

另一家魯肉飯張姓老闆也是禁令一下馬上搶買，今天上午正在準備切豬肉，他無奈的表示，這陣子休了1、2天，才有辦法還有豬肉，但再過一二天可能就不夠。

至於市府只補助豬肉攤，未補助小吃店，兩人皆表示，很多民眾都害怕不敢吃，嚴重影響生意，張姓老闆表示，因為今天是週六，外地來的消費者來台中玩慕名而來，但是平日客人寥寥可數，希望市府也能補助小吃店。

第二市場一家肉包子店，無奈的說，搶買來的肉下週就斷炊了。（記者蘇金鳳攝）

第二市場一家鲁肉飯店，搶買的豬肉快用光了，不知該如何。（記者蘇金鳳攝）

