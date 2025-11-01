竹市光復路天然氣漏氣怠修1年媒體報導後秒搶修 曾資程酸媒體比市長有力

新竹市光復路2段天然氣漏氣未修超過1年，在多家媒體報導後，中油即刻搶修，市議員曾資程酸媒體比市長和市府有力。（取自曾資程臉書）

新竹市光復路2段瓦斯天然氣外洩超過1年未修復，市議員曾資程在臉書發文及多家媒體披露此新聞後，中油公司已在昨晚進場針對漏氣點先行搶修。曾資程說，天然氣漏氣長達1年多，包括中油公司視公安於無物，市府產發處怠惰未立即要求改善，就連消防局發現漏氣點也未積極協調，酸媒體報導發揮的功效比代理市長邱臣遠及市府單位更有力。

曾資程說，光復路2段一帶，民眾1年多來多次反映空氣中瀰漫瓦斯味，居民憑嗅覺，協助消防人員找出地下天然氣外洩點，瓦斯偵測儀當場閃紅燈警報響起，證實有漏氣，但距首次通報消防局已超過4個月，中油以汰換管線發包中為由拖延不修，至今未見任何開挖與搶修動作。據消防局回報資料，早在今年6月18日已偵測到高達6040ppm至8053ppm的瓦斯濃度，確認屬中油管線範圍，但中油僅以1年前已報修、待修回覆，迄今毫無實際進度。

沒想到此事經多家媒體報導，揭露光復路2段天然氣漏氣重大公安議題，昨晚中油天然氣公司及廠商，已在現場開挖施工，他在行程中前往漏氣點查看，要求中油公司與市府要後續追蹤，除先進行漏氣點止漏搶修，也應將管線汰舊工程列入優先更換點。

竹市文化局前局長錢康明也在臉書留言，這種明擺著的危險，還要靠媒體形成壓力，讓中油願意出面修繕，讓瓦斯味飄散這麼久，是市政府失職。並酸這種叫不動中油的窘況，消防局長要向市長報告，由市長出面解決，而不是要靠媒體報導，市長總是在參加那些小鼻子小眼睛的活動搞拍照留念，搞造假的幸福感，根本沒搞懂自己的位階在哪裡，或許也是因為好面子和沒能力協調。久而久之在這樣的市長帶領下就變成空空假假的城市，市政僅能靠一張嘴吹噓。

