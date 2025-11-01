衛福部人事加速到位！石崇良揭3副署長人選與佈局考量

衛福部長石崇良上任後，加速推動內部整編，近日再拍板疾管署、國健署與食藥署3位副署長人選。（記者邱芷柔攝）

衛福部加速人事佈局，部長石崇良9月1日上任後，快速推動內部整編，近日拍板疾管署、國健署與食藥署3位副署長人選，除了先前已曝光、具有地方防疫經驗的疾管署副署長林明誠外，石崇良今（1日）再透露，國健署副署長由原癌症防治組組長林莉茹升任，食藥署則由原主任秘書蔡淑貞接任。

石崇良今天出席「台灣醫事檢驗學會40週年慶」受訪時指出，新人事案已生效，對於疾管署延攬林明誠，他表示，地方經驗非常關鍵，未來防疫不能只靠中央，希望借助林副署長的經驗，強化中央與地方的連結。

至於國健署的人事考量，石崇良說，「健康台灣」的核心目標是2030年前將癌症死亡率下降1/3，這是很大的挑戰，新任副署長林莉茹長年投入癌症防治工作，熟悉實務與政策推動，除了肺癌、乳癌、大腸直腸癌等，攝護腺癌也因高齡化快速上升，死亡率已躍入前五大，必須有完整的國家防治策略。

食藥署副署長由蔡淑貞接任，石崇良說，張副署長具有食安背景，過去長期負責食安業務，「食安是不可承受之重，攸關2300萬民眾每天的生活，需要專業的人來把關，她能協助姜署長強化食安防線。」

石崇良也透露，社家署副署長人選「很快就會公布」，並笑說自己「一向速度很快」，至於外界關注的健保署副署長則「再等一下。」

