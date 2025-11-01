為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跆拳道世錦賽金牌劉侑芸 警職父收到滿滿祝賀

    2025/11/01 10:47 記者周敏鴻／桃園報導
    從小與家人到海邊玩水，就是劉侑芸（右1）難得不須練習跆拳道的休假娛樂。（劉瓊地提供）

    從小與家人到海邊玩水，就是劉侑芸（右1）難得不須練習跆拳道的休假娛樂。（劉瓊地提供）

    跆拳道小將18歲的劉侑芸在世界跆拳道錦標賽，為台灣踢下睽違10年的金牌，引起高度關注，她的父親劉瓊地在桃園市政府警察局楊梅分局人事室服務，同事們送上滿滿恭賀：「期待劉侑芸能參加亞運、奧運並連戰連勝，以楊梅警眷身分為國爭光！」

    劉瓊地過去也常代表楊梅警分局參加警局的跆拳道比賽，他說，侑芸從小看著他練習，也產生興趣，還會纏著他要練迴旋踢，經由熟悉跆拳道運動的市農會總幹事周宗維介紹，認識宏武跆拳道館館長陳大亮，就讓侑芸從小學1年級開始練習跆拳。

    劉侑芸就讀復旦國小、平興國中至平鎮高中期間，持續勤練跆拳道，拿回全國中學運動會、總統盃等比賽的優異成績，今年9月升學彰化師範大學並入選為國手，前往中國江蘇省無錫市參加世界跆拳道錦標賽，逆轉土耳其對手阿克古爾而奪金，外界評估她未來代表國家出賽亞、奧運的機會很高。

    劉瓊地說，侑芸的妹妹芮羽目前就讀小學5年級，看到姊姊的優異成績，也跟著學跆拳道，日前在新竹市主委盃踢回金牌；他與妻子林雅貞非常支持2個女兒「做自己喜歡的事」，知道侑芸的練習非常辛苦，他們從不給壓力，難得遇到她不用練習的假日時，一定會帶著2個女兒到永安漁港或石門等地的海邊玩水、撿螃蟹，直到她們開心滿足才會返家。

    從小與家人到海邊玩水，就是劉侑芸（左2）難得不須練習跆拳道的休假娛樂。（劉瓊地提供）

    從小與家人到海邊玩水，就是劉侑芸（左2）難得不須練習跆拳道的休假娛樂。（劉瓊地提供）

    劉侑芸（左2）出國參加跆拳道比賽返國後，父親劉瓊地（左1）與家人都會去接機。（劉瓊地提供）

    劉侑芸（左2）出國參加跆拳道比賽返國後，父親劉瓊地（左1）與家人都會去接機。（劉瓊地提供）

    熱門推播