為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北錫口碼頭LOVE裝置藝術升級 與彩虹橋相輝映

    2025/11/01 10:22 記者何玉華／台北報導
    錫口碼頭「彩色LOVE裝置藝術」升級，還有更新的「彩虹與愛情意象的藝術打卡牆」。（台北市水利處提供）

    錫口碼頭「彩色LOVE裝置藝術」升級，還有更新的「彩虹與愛情意象的藝術打卡牆」。（台北市水利處提供）

    台北市水利處完成「成美左岸河濱公園錫口碼頭周邊整體環境改善工程」，曾是淡水河流域的重要歷史港口的錫口碼頭，搖身一變成為美麗的水岸景點，兼具歷史意涵與現代功能的「成美左岸新門戶」；「彩色LOVE裝置藝術」和彩虹橋相互輝映，還有「彩虹與愛情意象的藝術打卡牆」，預期會成為熱門的打卡場域。

    水利處表示，錫口碼頭賞景平台外推約3.5公尺，上部眺望平台向外延伸3.5至7公尺，讓民眾能更近距離感受水岸魅力。同時擴展錫口碼頭上下平台動線，新設大面積階梯座椅，貫通上下平台，也新設40公尺長的抿石子座椅及其他座椅區，周邊環境將再升級，鋪上全新鋪面。

    水利處工務科表示，打卡拍照熱點「彩虹與愛情意象的藝術打卡牆」已更新，「彩色LOVE裝置藝術」也移得更靠近水岸，拍照時可與彩虹橋相互輝映；另個角度還可同框麥帥二橋。 另外，新設置馬賽克磚座椅提供休息。在配合文化節水燈活動下，將使碼頭搖身一變成為融合文化底蘊與浪漫情調的城市舞台。

    水利處表示，錫口碼頭位於松山區，是淡水河流域重要的歷史港口。過去雖有零星設施，卻未能充分展現河港文化或串聯周邊景觀。這次整體重塑碼頭意象，串聯捷運站與夜市，並優化動線與休憩空間，規劃親水廣場、夜間照明及綠化景觀，營造兼具文化深度與便利性的河岸節點。

            

    錫口碼頭「彩色LOVE裝置藝術」和彩虹橋相互輝映。（台北市水利處提供）

    錫口碼頭「彩色LOVE裝置藝術」和彩虹橋相互輝映。（台北市水利處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播