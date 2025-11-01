台北錫口碼頭LOVE裝置藝術升級 與彩虹橋相輝映

錫口碼頭「彩色LOVE裝置藝術」升級，還有更新的「彩虹與愛情意象的藝術打卡牆」。（台北市水利處提供）

台北市水利處完成「成美左岸河濱公園錫口碼頭周邊整體環境改善工程」，曾是淡水河流域的重要歷史港口的錫口碼頭，搖身一變成為美麗的水岸景點，兼具歷史意涵與現代功能的「成美左岸新門戶」；「彩色LOVE裝置藝術」和彩虹橋相互輝映，還有「彩虹與愛情意象的藝術打卡牆」，預期會成為熱門的打卡場域。

水利處表示，錫口碼頭賞景平台外推約3.5公尺，上部眺望平台向外延伸3.5至7公尺，讓民眾能更近距離感受水岸魅力。同時擴展錫口碼頭上下平台動線，新設大面積階梯座椅，貫通上下平台，也新設40公尺長的抿石子座椅及其他座椅區，周邊環境將再升級，鋪上全新鋪面。

水利處工務科表示，打卡拍照熱點「彩虹與愛情意象的藝術打卡牆」已更新，「彩色LOVE裝置藝術」也移得更靠近水岸，拍照時可與彩虹橋相互輝映；另個角度還可同框麥帥二橋。 另外，新設置馬賽克磚座椅提供休息。在配合文化節水燈活動下，將使碼頭搖身一變成為融合文化底蘊與浪漫情調的城市舞台。

水利處表示，錫口碼頭位於松山區，是淡水河流域重要的歷史港口。過去雖有零星設施，卻未能充分展現河港文化或串聯周邊景觀。這次整體重塑碼頭意象，串聯捷運站與夜市，並優化動線與休憩空間，規劃親水廣場、夜間照明及綠化景觀，營造兼具文化深度與便利性的河岸節點。

錫口碼頭「彩色LOVE裝置藝術」和彩虹橋相互輝映。（台北市水利處提供）

