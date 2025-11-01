為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本南三陸高校訪姊妹校竹崎高中 竹高明年5月回訪

    2025/11/01 10:18 記者蔡宗勳／嘉義報導
    日本南三陸高校學生與竹崎高中學生交流。（竹崎高中提供）

    日本南三陸高校學生與竹崎高中學生交流。（竹崎高中提供）

    嘉義縣立竹崎高中姊妹校南三陸高校10月29、30日兩天前來竹高交流，團員有副校長吉田勇喜、南三陸國際交流協會會長山本富士男等人與學生。竹崎高中在社區共讀站舉行歡迎式，兩校代表表達對雙方長期友誼的珍視。

    校長蘇淵源指出，自2023年與南三陸高校締結姊妹校協議以來，雙方已5度互訪，並透過線上交流活動維繫情誼，明年5月也已規劃帶語文國樂實驗班至南三陸進行公益演出及訪問南三陸高校的教育旅行。

    吉田勇喜表示，雙方的交流源於日本311大地震時，南三陸町受到台灣的捐助與關懷，這份恩情成為兩地情誼的起點。這次訪台，不僅是學生們的文化學習之旅，更希望他們能透過民宿與家庭交流，體驗台灣民眾的熱情與文化，深化跨國理解。

    竹高為南三陸高校來訪師生安排多元豐富的活動，包括南故宮文化參訪、帆布袋印製藝術體驗、機器人與VR科技課程及由阿里山青年大使帶領的林鐵文化導覽等，讓南三陸高校的學生深刻體驗「一日竹高生活」。此外，竹崎高中也安排12個Homestay接待家庭，讓日方學生親身體驗嘉義在地文化與家庭生活，延續當年竹高學生赴日民泊時所感受到的溫暖。

    另外，南三陸高校學生們得知台灣嘉義7月發生嚴重風災，還主動到日本商店街為嘉義風災募款，利用這次交流親自送來義援金，讓竹高師生感動不已。

    日本南三陸高校到竹崎高中參訪交流。（竹崎高中提供）

    日本南三陸高校到竹崎高中參訪交流。（竹崎高中提供）

    日本南三陸高校學生到竹崎高中交流。（竹崎高中提供）

    日本南三陸高校學生到竹崎高中交流。（竹崎高中提供）

    日本南三陸高校學生與竹崎高中學生國樂交流。（竹崎高中提供）

    日本南三陸高校學生與竹崎高中學生國樂交流。（竹崎高中提供）

    熱門推播