非洲豬瘟衝擊 海巡署北部分署加強安檢離島返台2艘客、貨輪

北部分署第八岸巡隊台北商港安檢所，昨天上午安檢航抵台北港的大中雜貨輪，開櫃查驗船上所有冷凍櫃與雜貨櫃，拆檢可疑貨物13件，並對33個空櫃抽檢18櫃。（記者林嘉東翻攝）

因應非洲豬瘟威脅，行政院指示各單位全面強化邊境防線。海巡署北部分署昨天加強2艘抵台的「大中 」雜貨輪、「新臺馬輪」安檢密度，與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物，同時結合友軍機關加強跨境查緝，嚴防疫非洲豬瘟入侵。

北部分署表示，自10月22日疫情爆發以來，已出動825車次、1236人次，巡查190處灘岸，全面監控病毒可能入侵路徑；此外，呼籲旅客切勿違規攜帶豬肉製品入境，若發現疑似不法情事，請立即撥打「118」報案，共同守護國人健康與畜牧產業安全。

大中號雜貨輪昨天上午8時許，從金門航抵台北港後，北部分署第八岸巡隊台北商港安檢所派遣3車10人，查驗貨輪上冷凍櫃與雜貨櫃共14個貨櫃時，拆檢可疑貨物13件，並對33個空櫃抽檢18櫃；往來馬祖與基隆的「新臺馬」輪昨晚7時許航抵基隆港後，北部分署第二岸巡隊會同基隆港務警察總隊，出動6車26人及2隻檢疫犬，第二巡防區指揮部主任林志明率隊員手持式X光機及電子內視搜索檢查鏡，拆檢可疑貨物共309件，車輛16部，提升整體抽檢比例逾20%，嚴守防疫關卡。

海巡署第二巡防區指揮部主任林志明（左）率隊員，拆檢可疑貨物共309件，車輛16部，提升整體抽檢比例逾20%，嚴守防疫關卡。（記者林嘉東翻攝）

