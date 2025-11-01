為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的

    2025/11/01 10:10 記者黃佳琳／高雄報導
    高市和平國小將於明年3月10日至14日舉辦畢業旅行，家長接到校方通知單後，驚喜發現，畢業旅行不但安排去日本大阪5日遊，收費更是低廉只要5千元。（法新社）

    高市和平國小將於明年3月10日至14日舉辦畢業旅行，家長接到校方通知單後，驚喜發現，畢業旅行不但安排去日本大阪5日遊，收費更是低廉只要5千元。（法新社）

    高市和平國小將於明年3月10日至14日舉辦畢業旅行，家長接到校方通知單後，驚喜發現，畢業旅行不但安排去日本大阪5日遊，收費更是低廉只要5千元，貼文一出引發網友暴動，紛紛留言「現在轉學還來得及嗎？」，校長林世偉證實，是真的，也感謝家長會長和顧問的贊助。

    有和平國小家長在社群平台貼出「帥兒子的畢業旅行」，直指明年3月10日至14日將舉辦畢業旅行，不但安排去日本大阪5日遊，收費更是低廉只要5千元，貼文一出讓網友朝聖暴動，紛紛留言「現在轉學還來得及嗎」、「看到價錢跟行程，我不是家長也想跟了……」、「我現在重讀國小可以嗎？」

    校長林世偉證實貼文內容是真的，並指出這屆畢業生只有15人，為了給孩子一個難忘的回憶，在家長會長和顧問的贊助，把赴日旅費從4萬元直接下殺到5千元，也因為孩子人數不多，會長和顧問們的還能負擔差額，目前只是調查階段，但相信大部分的家長都有能力負擔5千元讓孩子去日本玩，並笑說：「現在轉學應該來不及了」。

    高市和平國小畢業旅行爽玩日本5天只要5千元，校長證實「是真的」。（翻攝網路）

    高市和平國小畢業旅行爽玩日本5天只要5千元，校長證實「是真的」。（翻攝網路）

