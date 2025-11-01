台南萬聖萌娃訪長照中心 阿公阿嬤好樂

仁德區公所舉辦老少共融活動，小朋友與阿公、阿嬤歡度萬聖節。（仁德區公所提供）

為讓老人家也能感受到萬聖節的熱鬧氛圍，台南仁德區公所帶領精心打扮的小朋友造訪長照中心，來場「不給糖就搗蛋」的同樂會，孩子們盡情「搞怪」，有趣的萌樣，逗得阿公、阿嬤開心不已，老少共融，歡笑聲洋溢。

仁德區長許博森也特地打扮，帶著大宗幼兒園的萬聖萌娃出訪，民眾都被小朋友可愛、活潑的笑容融化，所到之處，歡呼聲此起彼落。

請繼續往下閱讀...

萌娃的主要行程就是造訪荷園長照中心，小朋友與30位阿公、阿嬤熱情互動，現場猶如享受含飴弄孫般親情流露，場面溫馨，一起歡度萬聖節。

許博森表示，台灣面臨的高齡化社會，老人家更需要完善的照顧，不僅讓長輩有健康的身體，在心靈層面上，也希望能夠快樂、富足，因此透過溫馨活動，成功地讓2個世代進行生命交流。

該長照機構園長陳寶卿說，現場服務對象有失能的老人家，藉由幼兒來訪行程，讓他們感受與孩童互動的愉悅氛圍，也希望小朋友能了解爺奶們在年歲持續增加時，所需要尊重與協助的需求，別具意義。

仁德區公所舉辦老少共融活動，小朋友與阿公、阿嬤歡度萬聖節。（仁德區公所提供）

仁德區公所舉辦老少共融活動，小朋友與阿公、阿嬤歡度萬聖節。（仁德區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法