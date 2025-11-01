高雄農村嘉年華明登場 農村樂團表演加好物市集邀民眾同歡

甲仙大田社區「女神將翎」。（市府提供）

「2025高雄農村派樂地RURAL PARTY」明天將於高雄大遠百戶外廣場登場，今年以「樂遊農村、派對開趴」為主題，結合展售市集、文化表演與互動體驗三大亮點，邀集30個農村社區齊聚一堂，以多元風貌與創生成果，展現高雄農村的城市嘉年華，邀請民眾感受熱情活力。

農村社區多組團隊將帶來演出，由甲仙大田社區「女神將翎」結合傳統神將與現代舞蹈的創新形式揭開序幕，象徵農村文化再生與蛻變；日光小林社區「大滿舞團」以原鄉能量與青春舞步，傳達對土地的熱愛；美濃廣德社區也將帶來「客家八音」悠揚登場，展現傳統音樂深厚底蘊；旗山圓富社區「青草搖滾樂團」將以創新曲風詮釋在地故事，炒熱氣氛展現熱情活力。

農業局規劃農村好物市集、綠生活體驗區及農創舞台三大區，集結農產品、文創商品與特色工藝；六龜新發社區「山茶系列」香氣撲鼻，多次奪下國際大獎，展現高雄山茶清新風味與職人精神；旗山糖廠社區推出香蕉花檸檬咖啡與蕉桂烏龍茶等；南勝社區帶來以荔枝為主的特色伴手禮；杉林日光小林社區人氣「黃金香腸」以傳統手作融合在地風味，令人食指大動。

現場推出集章抽好禮與農村好物兌換，民眾完成任務可兌換限定伴手禮或農村特色商品，還有打卡送好禮活動；農業局長姚志旺表示，市府推動農村再生與地方創生政策，強化社區品牌形象與行銷能力，並培育青年返鄉創業，打造傳統與創新的農村新樣貌，讓民眾了解農村產業多樣性與文化價值。

日光小林社區「大滿舞團」。（市府提供）

美濃精功社區。（市府提供）

