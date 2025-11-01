為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    共可停逾8百部機車 台鐵高雄車站東、西「機車場」啟用

    2025/11/01 09:49 記者王榮祥／高雄報導
    台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用。（翻攝「高雄新車頭」）

    台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用。（翻攝「高雄新車頭」）

    台鐵高雄車站東、西兩側機車停車場，今（11/1）開放啟用，兩場域共可提供逾800部機車停駐，單次40元。

    最熟悉高雄車站的臉書粉專「高雄新車頭」PO圖指出，台鐵高雄車站東、西兩側機車停車場，今開放啟用，西側機車停車場配置B1層、約180席；東側停車場配置B1及BM（夾層）、約680席，機車停車場入口動線均為單行。

    新車頭介紹西側機車停車場，可由鐵道三街、建國三路46巷口，由南往北進入；東側機車停車場可由鐵道二街、大連街口，由北往南進入。

    網友好奇詢問單次停車費用怎麼算？新車頭小編PO圖說明表定單次40元，但正確費率仍需洽業者；還有網友直呼這裏容易迷路，且工程好像都很慢，詢問公車候車處何時完工開放？新車頭小編透露，台鐵招商中（官網）。

    台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用。（翻攝「高雄新車頭」）

    台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用。（翻攝「高雄新車頭」）

    台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用，共可提供超過8百部機車停放。（翻攝「高雄新車頭」）

    台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用，共可提供超過8百部機車停放。（翻攝「高雄新車頭」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播