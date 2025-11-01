共可停逾8百部機車 台鐵高雄車站東、西「機車場」啟用

台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用。（翻攝「高雄新車頭」）

台鐵高雄車站東、西兩側機車停車場，今（11/1）開放啟用，兩場域共可提供逾800部機車停駐，單次40元。

最熟悉高雄車站的臉書粉專「高雄新車頭」PO圖指出，台鐵高雄車站東、西兩側機車停車場，今開放啟用，西側機車停車場配置B1層、約180席；東側停車場配置B1及BM（夾層）、約680席，機車停車場入口動線均為單行。

新車頭介紹西側機車停車場，可由鐵道三街、建國三路46巷口，由南往北進入；東側機車停車場可由鐵道二街、大連街口，由北往南進入。

網友好奇詢問單次停車費用怎麼算？新車頭小編PO圖說明表定單次40元，但正確費率仍需洽業者；還有網友直呼這裏容易迷路，且工程好像都很慢，詢問公車候車處何時完工開放？新車頭小編透露，台鐵招商中（官網）。

台鐵高雄車站東、西兩側地下停車場今啟用，共可提供超過8百部機車停放。（翻攝「高雄新車頭」）

