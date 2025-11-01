為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    僱用高齡勞動者雙贏！ 56歲阿香重回職場領到6萬獎勵

    2025/11/01 10:36 記者盧賢秀／新北報導
    基隆就業中心轉介阿香到托嬰中心任職，工作穩定，也解決托嬰中心人力問題。（基隆就業中心提供）

    基隆就業中心轉介阿香到托嬰中心任職，工作穩定，也解決托嬰中心人力問題。（基隆就業中心提供）

    因應全台高齡化及少子化趨勢，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵事業單位僱用年滿55歲以上高齡勞動者，可獲得補助，基隆就業中心推介阿香到托嬰中心擔任廚工，解決人力短缺問題。

    「五五就業促進獎勵」針對離開職場逾3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，經公立就業服務機構推介成功就業，全時工作者工作滿90日可獲3萬元獎勵，最多可申請2次；部分工時工作者，則每次可領取1萬5千元獎勵；主依僱用人數每人每月可補助3千元，最長補助12個月，單一雇主每年最高可補助30萬元。

    基隆就業中心協助基隆市私立晴天托嬰中心聘用56歲的阿香擔任廚房人員，阿香曾有相關工作經驗多年，因照顧家庭中斷工作近4年，現穩定就業將滿1年，也解決托嬰中心人力需求，已順利領到6萬元就業獎勵金。

    基隆就業中心主任蔡春堂呼籲事業單位善用政府資源，積極聘用中高齡人才，不僅能緩解人力短缺，更能提升職場多元與包容。更多就業促進措施資訊可上「台灣就業通」網站查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播