僱用高齡勞動者雙贏！ 56歲阿香重回職場領到6萬獎勵

因應全台高齡化及少子化趨勢，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵事業單位僱用年滿55歲以上高齡勞動者，可獲得補助，基隆就業中心推介阿香到托嬰中心擔任廚工，解決人力短缺問題。

「五五就業促進獎勵」針對離開職場逾3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，經公立就業服務機構推介成功就業，全時工作者工作滿90日可獲3萬元獎勵，最多可申請2次；部分工時工作者，則每次可領取1萬5千元獎勵；主依僱用人數每人每月可補助3千元，最長補助12個月，單一雇主每年最高可補助30萬元。

基隆就業中心協助基隆市私立晴天托嬰中心聘用56歲的阿香擔任廚房人員，阿香曾有相關工作經驗多年，因照顧家庭中斷工作近4年，現穩定就業將滿1年，也解決托嬰中心人力需求，已順利領到6萬元就業獎勵金。

基隆就業中心主任蔡春堂呼籲事業單位善用政府資源，積極聘用中高齡人才，不僅能緩解人力短缺，更能提升職場多元與包容。更多就業促進措施資訊可上「台灣就業通」網站查詢。

