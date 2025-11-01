週末東北季風影響 氣象粉專：最快今生成颱風分析未來路徑

預期今明兩天週末假期（1至2日）甚至到週一（3日）都是持續受到東北季風影響，水氣不多，但看起來西邊一直會有些中高層較薄的雲層東移通過，因此中北部、東半部的雲量都是比較偏多的，要到南部的陽光才會相對比較明顯。（資料照）

天氣風險公司表示，預期今明2天到週一（3日）皆為持續受到東北季風影響，水氣不多，降雨的部分仍集中在迎風面局部地形上，目前在菲律賓東南方、雅浦群島附近海面上的熱帶擾動已逐漸發展起來，今明2天可能發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，未來將往菲律賓群島接近，下週通過菲律賓後進入南海，繼續朝向越南移動，由於預報進入南海的位置比較偏南，因此對台沒有直接威脅。

天氣風險公司分析師吳聖宇提到，預期中的東北季風昨天逐漸來到台灣附近，由於空氣較為偏乾的關係，因此造成的降雨不多，昨晚到今日清晨降雨範圍主要集中在迎風面的局部地形上為主，雨量看起來也很有限。

溫度方面，今天清晨在許多地方都有比較低的溫度出現，低溫的成因大概可以分成2個部分，一部分低溫是迎風面北部、東北部一帶直接受東北季風涼冷空氣造成，像是新北石碇的18.8度、宜蘭三星的19.8度、苗栗銅鑼的19.9度等。另一部分低溫則是因為天空雲量少的輻射冷卻作用配合部分涼冷空氣在背風面的中南部所造成，低溫發生的範圍還比北台灣更廣，溫度也普遍更低一些，像是高雄內門的18.5度、雲林古坑的18.6度、嘉義市東區的19.0度、台南關廟的19.3度以及南投中寮的19.4度等等。台北站今天清晨的低溫則是22.8度，雖然風力不大，但是雲量偏多、濕度持續偏低，沒有輻射冷卻發揮的狀況，因此溫度也是下不去的狀態。

預期今明兩天週末假期（1至2日）甚至到週一（3日）都是持續受到東北季風影響，水氣不多，但看起來西邊一直會有些中高層較薄的雲層東移通過，因此中北部、東半部的雲量都是比較偏多的，要到南部的陽光才會相對比較明顯。降雨的部分仍是集中在迎風面局部地形上，包括基隆北海岸、大台北東側、宜蘭到花蓮會有些局部短暫陣雨機會，雨量都不大。另外就是南投以南到高屏一帶的山區預報上仍然有看到局部午後降雨的訊號，不過實際發生的降雨應該有限。

溫度方面，自苗栗往北到宜蘭一帶白天高溫大約在22至25度，花東地區高溫25至27度，台中到嘉義的高溫28至30度，台南到屏東一帶則仍有30至32度高溫。特別提醒中部、北部、東北部甚至到花東縱谷內空曠地區，在夜晚清晨有機會出現17至19度之間的低溫，如果有輻射冷卻作用配合的地方低溫出現就會比較明顯，都市地區的低溫則是預期在19至21度左右，涼意的感受應該都是蠻明顯的。

南部空曠地區低溫也有機會降到20度上下，都市地區低溫則是在22至24度左右。中南部的日夜溫差持續較為明顯，提醒早出晚歸的朋友要多加注意溫度變化的情況。西半部沿海、東南部到恆春半島沿海以及各離島地區容易出現6至8級強陣風，強風可能造成的影響甚至是揚塵影響空氣品質等狀況也須多加注意。

下週二、三（04至05日）中高層短波槽通過台灣以北，帶動華南雲雨帶東移，水氣增多，北部、東北部、東部降雨增加，轉為陰天有短暫陣雨天氣，配合底層東北季風，迎風面的基隆北海岸、東北角以及宜蘭地區還有北部局部山區累積雨量可能會較多一些。另外雲雨帶南側也可能延伸到中部地區，造成中彰投一帶有局部短暫陣雨的機會，不過雨量不多，降雨範圍也比較局部性。

雲雨帶在週三（5日）晚間就會離開，到了下週四（6日）、週五（7日）則是另一波東北季風影響，水氣有限，降雨範圍偏向迎風面區域為主，其他地方天氣較為穩定。週末期間（8至9日）東北季風減弱，迎風面地區仍有局部短暫陣雨，其他地方天氣維持穩定狀態。溫度方面，隨著東北季風增強、減弱，在北台灣白天高溫比較有起伏的變化，夜晚清晨則是持續偏涼，其他地方大致都維持日夜溫差變化較大的情況。短時間內東北季風雖然持續一波波的南下，不過冷空氣的強度都還沒有特別強，暫時會維持在秋天的感覺為主，想要再往更低一個階段的溫度降低，走向冬天的程度，可能還要再等一段時間。

最後就是目前在菲律賓東南方、雅浦群島附近海面上的熱帶擾動已經逐漸發展起來，今明2天就可能發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，未來將往菲律賓群島接近，下週通過菲律賓後進入南海，繼續朝向越南移動，由於預報進入南海的位置比較偏南，因此對台灣沒有直接威脅，加上北邊在南海中北部可能會頂著一個中高層的高氣壓，因此外圍的水氣似乎也不太能明顯北飄靠近台灣，跟東北季風出現交互作用甚至共伴效應的機會較為偏低，如果預報沒有太大變化的話，對台灣的天氣來說應該沒有明顯的影響情況，後續預報的變化還可以再觀察看看。

