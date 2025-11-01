為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    拙茁家園洛神花豐收 竹縣農會動員近300人助採

    2025/11/01 09:36 記者黃美珠／新竹報導
    成熟後的洛神花萼如同紅寶石一樣美麗。（新竹縣農會提供）

    成熟後的洛神花萼如同紅寶石一樣美麗。（新竹縣農會提供）

    財團法人新竹縣天主教世光教養院附設拙茁家園的洛神花田近日收成，因為面積不小，而如紅寶石般的洛神花，早上綻放、中午後就收斂成小小、深紅色的花萼，小花萼約過10天便會完全成熟，花期短暫卻集中，單靠拙茁家園的「慢飛兒」們採收人力有限，所以新竹縣農會昨日（10月31日）動員近300名縣內各農會夥伴一起幫忙採收，花1個早上就幫忙採收了727台斤成熟洛神花萼，還協助去籽約200台斤。

    新竹縣農會推廣部主任劉玟君說，每年入冬之前就是洛神花收成的季節。拙茁家園以自然農法栽種洛神花，栽培面積廣、採收期卻短，採收工作常常需要跟時間賽跑。所以縣農會連3年號召各地農會人員投入「助採」，收成後的洛神花則交由「竹東阿金姐工作坊」收購，做成洛神花蜜餞、果醬與果汁，再以成本價回饋給拙茁家園販售，替家園增加一筆收入。

    這次響應「助採」的都是縣農會暨縣內10個鄉鎮區農會的推廣部同仁、四健會、家政班、綠色照顧班、產銷班以及青年農民等，近300人一起同心協力。

    拙茁家園主任王瓊如說，「慢飛兒」行動力畢竟有限，往年常有成熟洛神花因未能即時採收而落果的狀況，近年在新竹縣農會暨縣內其他各農會夥伴的協助下，才讓他們的洛神花田發揮最大效益，讓「慢飛兒」有機會憑藉自己的雙手自給自足，也從中感受到社會的支持與溫暖。

    新竹縣農會暨各地農會志工們幫忙把採收下的洛神花萼去籽。（新竹縣農會提供）

    新竹縣農會暨各地農會志工們幫忙把採收下的洛神花萼去籽。（新竹縣農會提供）

    一簍簍的洛神花因為花期短又集中，所以收成工作需要跟時間賽跑。（新竹縣農會提供）

    一簍簍的洛神花因為花期短又集中，所以收成工作需要跟時間賽跑。（新竹縣農會提供）

    新竹縣農會連3年號召縣內其他農會或農產業夥伴們一起「助採」拙茁家園洛神花。（新竹縣農會提供）

    新竹縣農會連3年號召縣內其他農會或農產業夥伴們一起「助採」拙茁家園洛神花。（新竹縣農會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播