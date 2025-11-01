為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蕭美琴：光有硬體不夠 資訊應用與創新是下一世代經濟動能

    2025/11/01 09:31 記者吳亮儀／台北報導
    蕭美琴今天參加「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，並致詞、頒發傑出貢獻獎。（記者吳亮儀攝）

    蕭美琴今天參加「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，並致詞、頒發傑出貢獻獎。（記者吳亮儀攝）

    副總統蕭美琴今天（1日）參加「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，她表示，台灣有很多硬體領域發展已經舉世共睹，但只有硬體是不足的，資訊應用、資料創新領域是下一個世代經濟成長不可少的動能。

    「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」由數位發展部主辦，今天在台大綜合體育館舉行決賽。蕭美琴致詞時表示，這項競賽走過30年不容易，表示30年來國家提供給學生們創新競賽、學習的機會越來越多，笑說這讓超過30年前在學校念書的人特別羨慕，「這個競賽走過30年，主辦單位持續堅持到現在，很佩服這使命感」。

    蕭美琴表示，謝謝主辦單位30年來培養老師、學生、評審，長期提供肥沃土壤養育人才，同時提供創新溫床，讓很多好主意發展新的模式，「有一些主意能商業化、事業化，還能賺錢，過程中可能有遇到顛簸，不是每個創新都順利，可能跌倒，但從中茁壯會更具韌性」。

    蕭美琴也指出，台灣在過去很多已有很多硬體領域舉世共睹，全世界都很信任、讓台灣產業有爆發力，出口產值、股市都有新突破，但只有硬體是不足的，「資訊應用、資料創新領域，是下一個世代經濟成長不可少的動能」。她鼓勵學生們，持續在世界上發揮不可或缺的角色。

    

    

    

    

