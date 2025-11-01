教育部ODF競賽促進「軟體平權」 師生得獎者揭曉

為促進「軟體平權」扎根教育，教育部舉辦今（2025）年度大專校院ODF-CNS15251競賽。（圖由教育部提供）

為促進「軟體平權」扎根教育，教育部舉辦今（2025）年度大專校院ODF-CNS15251競賽，朝陽科技大學副教授許哲瑜勇奪第1名，他設計多樣的ODF範本，涵蓋行政、教學、招生、數學公式等各類用途，供學校各單位及學生使用，為學生提供多元且有效的學習資源。

第2名為為輔仁大學教授范姜永益，多年來致力推動校園ODF運用，鼓勵學生善用ODF相關工具；第3名為國立台北藝術大學助理教授陳俊文、國立成功大學教授李南逸及技術師陳怡吟；另佳作得獎者包括慈醫護管理專科學校助理教授鄭明華、中國文化大學助理教授陳信助、東海大學講師巫文杰。

此外在學生組部分，第1名從缺，第2名是國立宜蘭大學學生鄧雅云及中原大學學生沈郁珊，第3名也從缺，教育部頒發獎狀肯定並鼓勵推動ODF的教師，以及對ODF充滿創意的同學。

教育部資訊及科技教育司科長柯博文說明，ODF為國際標準的開放文件格式支援文字處理（.odt）、試算表（.ods）與簡報（.odp）等常見文件格式，且具備跨平台不卡關、長期保存更安心、軟體選擇更自由之優點。

教育部為進一步推動校園文件開放格式，增進大專校院相關運用，年度舉辦「大專校院ODF-CNS15251競賽」，邀請大專校院及高中職教師報名參加，推廣教師使用ODF格式製作教材，鼓勵學生提交ODF格式作業，並於課程中納入ODF推動理念等相關議題。

柯博文表示，今年度競賽分為「教師組」與「學生組」，對象包括熟悉ODF教學經驗或推廣的高中職以上教師，或是對ODF充滿創意的學生，競賽評分項目則包括採用ODF文件格式的授課教材、ODF工具功能的深入性、作業繳交情形、心得分享與未來推廣建議等。

為促進「軟體平權」扎根教育，教育部舉辦今（2025）年度大專校院ODF-CNS15251競賽，朝陽科技大學副教授許哲瑜（右）勇奪第1名。（圖由教育部提供）

