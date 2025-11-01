非洲豬瘟衝擊肉品供應鏈 大甲50年肉圓老店11/2「放長假」

大甲蔣公路夜市老店嘉家樂肉圓11月1日賣完後，會先休假一週。（記者張軒哲攝）

台中市梧棲區洽興養豬場10月22日爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成嚴重衝擊，肉品供應鏈受到影響，也波及餐飲業者。大甲蔣公路夜市老店嘉家樂肉圓今（1）日賣完後，會先休假一週，其他需要大量使用豬肉的店家會下週會陸續休假，直到豬隻解禁。

各地市場多數豬攤持續休攤，豬肉攤空蕩蕩，甚至有民眾暫時不敢吃豬肉，部分販售肉圓、炒麵、豬血湯、爌肉飯、滷肉飯等店家因買不到豬肉，直接放假或是停售多項產品。

請繼續往下閱讀...

大甲嘉家樂肉圓具有50年歷史，店家表示，受到豬肉供應鏈影響，今（1）日賣完肉圓後，會先休假一週，營業日期再視後續政策而定；大甲三鮮蒸餃業者說，這幾天有受到影響，萬一沒豬肉可用，還是會營業，可以販售麵類跟湯品。

蔣公路夜市管委會總幹事何永能說，目前店家都還有營業，但下星期可能會有一些店要休息，無法營業，主要是有使用到豬肉原料的店，如有賣肉丸、炒麵、肉燥飯的店家受影響。

豐原第一市場豬肉攤陸續暫停營業。（記者張軒哲攝）

大甲蔣公路夜市是海線知名小吃街。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法