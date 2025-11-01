新北擴大疫苗接種至50歲以上 籲把握時機「一站雙打」還能抽好禮

新北市衛生局疾病管制科長王美華表示，配合中央自即日起擴大接種對象至50歲以上成人，全市也在11月共設立313場社區接種站，呼籲民眾把握時機「一站雙打」。（衛生局提供）

新北市「左流右新」疫苗接種行動開打逾一個月，65歲以上長者接種流感及新冠疫苗已突破38萬人次，較去年同期成長1.3倍。衛生局疾病管制科長王美華表示，配合中央自即日起擴大接種對象至50歲以上成人，全市也在11月共設立313場社區接種站，呼籲民眾把握時機「一站雙打」；另推出長者抽獎活動，凡65歲以上市民於10月1日至12月31日接種任一疫苗，有機會抽種好禮。

王美華指出，近期進入流感流行高峰，加上東北季風頻繁報到、氣溫變化劇烈，呼吸道病毒感染風險升高。特別是長者因免疫力下降，感染新冠或流感後可能引發肺炎、多重器官衰竭、腦炎等併發症，甚至危及生命。接種疫苗是預防重症的有效方法之一，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，呼籲民眾儘速完成接種，提前防範病毒威脅。

王美華表示，因11月1日適逢假日及白沙屯媽祖贊境活動，市府於今天下午在亞東紀念醫院1樓大廳，以及明（2日）下午在中和環球購物中心設立臨時接種站，提供民眾免費接種疫苗；另為便利市民接種，全市11月共設立313場社區接種站，民眾可攜帶健保卡就近前往。詳細站點及時間可至衛生局官網查詢。

衛生局呼籲，符合公費接種資格的市民朋友應儘早前往合約院所或接種站接種，保護自己與家人健康。另為鼓勵長者踴躍接種，推出「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，凡65歲以上市民於10月1日至12月31日接種任一疫苗，即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 17 Pro Max等大獎，健康與好運一次到手。

