為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東北季風接力影響北台濕涼 氣象專家：下週恐有颱風生成

    2025/11/01 09:03 即時新聞／綜合報導
    吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

    吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

    氣象專家指出，受「東北季風」影響，今明北部山區及東半部偶有零星短暫降雨，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，晚起水氣增多，下週二降雨擴及北台灣。專家也提到，預估熱帶系統下週一將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海，後續可能再增強為颱風，不過因距離較遠，目前預估對台灣並無直接的影響。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，包含歐洲ECMWF、歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬均顯示，下週一（11/3）前後，熱帶系統將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海。強度後續都有再增強為颱風的趨勢，甚至可能升級至中度颱風等級。預估運動路徑會再偏南或偏北，目前預估對台灣並無直接的影響。

    「林老師氣象站」表示，3個主流模式也都有掌握到，下下週二前後，後面還有一個新的熱帶擾動生成並接近的訊號；由於時間尚久，變動性大，還可以先觀察看看，無需過度緊張。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天受「東北季風」影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼

    吳德榮表示，下週一、二仍受「東北季風」影響，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下週二降雨擴及北台灣。

    至於下週三至週五又有另一波「東北季風」影響，冷空氣仍偏弱；下週三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四、五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

    吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進。歐洲模式下週四模擬顯示，其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。

    「林老師氣象站」發文指出，包含歐洲ECMWF、歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬均顯示，下週一（11/3）前後，熱帶系統將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，包含歐洲ECMWF、歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬均顯示，下週一（11/3）前後，熱帶系統將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海。（圖擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播