東北季風接力影響北台濕涼 氣象專家：下週恐有颱風生成

氣象專家指出，受「東北季風」影響，今明北部山區及東半部偶有零星短暫降雨，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，晚起水氣增多，下週二降雨擴及北台灣。專家也提到，預估熱帶系統下週一將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海，後續可能再增強為颱風，不過因距離較遠，目前預估對台灣並無直接的影響。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，包含歐洲ECMWF、歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬均顯示，下週一（11/3）前後，熱帶系統將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海。強度後續都有再增強為颱風的趨勢，甚至可能升級至中度颱風等級。預估運動路徑會再偏南或偏北，目前預估對台灣並無直接的影響。

「林老師氣象站」表示，3個主流模式也都有掌握到，下下週二前後，後面還有一個新的熱帶擾動生成並接近的訊號；由於時間尚久，變動性大，還可以先觀察看看，無需過度緊張。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天受「東北季風」影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼

吳德榮表示，下週一、二仍受「東北季風」影響，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下週二降雨擴及北台灣。

至於下週三至週五又有另一波「東北季風」影響，冷空氣仍偏弱；下週三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四、五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進。歐洲模式下週四模擬顯示，其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。

「林老師氣象站」發文指出，包含歐洲ECMWF、歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬均顯示，下週一（11/3）前後，熱帶系統將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海。（圖擷自臉書）

