豬瘟防疫慢半拍盧秀燕挨轟 台大學生萬聖節集體扮「盧媽媽」遊行

昨日適逢萬聖節，有台大學生發起萬聖節遊行，邀請大家變裝成「盧媽媽」，昨晚間在台大校園也出現大批「盧媽媽」現身，還有人自行帶鼓出場，諷刺盧秀燕在台中爵士音樂節詭異打鼓一事。（圖擷自threads，網友授權提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，疫調狀況百出，市長盧秀燕的相關說法也屢遭外界質疑。日前有台大學生發起萬聖節遊行，邀請大家變裝成「盧媽媽」，昨晚間在台大校園出現大批「盧媽媽」現身，還有人自行帶鼓出場，諷刺盧秀燕在台中爵士音樂節詭異打鼓一事，相關畫面被PO網後引發熱議。

昨日是一年一度的萬聖節，許多民眾都特地扮裝上街，而在台大也有學生發起變裝遊行活動，只見許多人戴著「盧媽媽」的面具在台大椰林大道遊行，不少人還特地往臉上打綠光，也有人還自行帶鼓出場，藉此諷刺盧秀燕日前在出席台中爵士音樂節時，在台上詭異打鼓的畫面。也有人分享，扮裝成「盧媽媽」的學生聚集在一起高喊「台中購物節加油」。

相關畫面引發網路熱議，網友紛紛留言表示「請問影片裡有幾個lumama XD」、「這算不算一種『發盧』」、「一個政治人物被人當丑角般的戲笑，真是可悲啊！」、「連總圖燈都是綠的，笑死」、「Lumama變成全民偶像了（意味深」、「台大學生很貼心，還幫盧後媽宣傳購物節」、「政治人物不怕被罵死，就怕被笑死」、「遊行OK，不要喝太多形成廚餘湖就好」。

也有人直言「台大的學生是真的會對豬瘟有感，社科院對面的118巷有好幾間店暫時不開了」、「可見讓台灣人吃不到豬肉的怨念很大⋯」、「奪走藍家割包和李記水餃的仇恨，台大生會記得的」、「以前只有台中人要看盧大媽的照片，被盧秀燕荼毒，現在全台有感，鬼照也要廣傳了」。

雖然引發網路討論，但主辦方也表示，辦這個活動是沒有任何政治目的，只是單純好玩，強調沒有政治意圖。並指去年是哥布林，今年是盧媽媽，主題的選擇是以網路聲量為主。

