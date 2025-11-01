3度罹癌堅守診間 南投鹿谷衛生所醫師胡錫鰹獲醫療奉獻獎

榮獲醫療奉獻獎的南投縣鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹，進行衛教宣導工作。（南投縣衛生局提供）

3度罹癌一般人恐怕早已病垮，但他卻仍堅守診間，用生命守護著偏鄉居民的健康，他就是南投縣鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹。這位鹿谷鄉民眼中的史懷哲，獲得今年醫療奉獻獎，可謂實至名歸。

62歲的胡錫鰹，彰化縣人，從小立志當醫師，大學如願考上台北醫學院，成為私立醫學院首批公費醫師。1989年胡錫鰹畢業後，毅然選擇國內醫療體系剛成起步的家醫科，投人基層醫療，奉派南投縣水里鄉衛生所服務，並支援醫師不足的鹿谷鄉，從此與鹿谷這座山城結下不解之緣。

「要兼顧公衛與醫療，是偏鄉衛生所醫生最大難處!」胡錫鰹說，偏鄉衛生所大都只有1名醫師，除了看診外，須具備十八般武藝，包括打疫苗、衛教宣導、外傷縫合、處理毒蛇咬傷、農藥中毒等，樣樣都得應付。

為了怕耽誤鄉親看病，胡錫鰹從不請假，即便12年前發現罹患肝癌，之後惡化為肺腺癌，去年又確診淋巴癌，他仍利用元旦等年假開刀，甚至上午電療後下午又回到診間看診。2年前，他清理屋頂意外墜落骨折，下午開刀，上午還在巡迴診療。

「我只是融入了這片土地，盡力做好醫生本分工作！」被問及為何能奉獻偏鄉醫療工作逾30年、且3度罹癌猶堅守崗位？胡錫鰹淡淡地說，他只是把鹿谷當成了自己的家，融入了這片土地，和所有鄉親緊密地生活在一起，像多數人一樣盡本分做好工作而已，談不上什麼奉獻，但很高興這個獎，能讓大家看到偏鄉醫生的價值，鼓勵年輕醫師投入偏鄉服務。

南投鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹（前排左2），服務偏鄉逾30年，榮獲醫療奉獻獎。（南投縣衛生局提供）

南投縣鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹，為兒童量體溫。（南投縣衛生局提供）

南投縣鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹，進行巡迴診療。（南投縣衛生局提供）

