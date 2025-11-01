東北季風增強 北東濕涼有雨 中南部溫差大

今天（1日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署指出，今天（1日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

今日氣溫方面，北台灣整天氣溫約20至25度，其他地區早晚稍涼，低溫20至24度，高溫26至32度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意溫差；離島天氣為多雲到晴，澎湖23至25度，金門21至25度，馬祖20至22度。

氣象署指出，因東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，在沿海活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週一東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北、北部山區、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，下週一降雨稍增，桃竹苗地區亦有零星短暫雨。

下週二東北季風減弱，北部及宜蘭仍偏涼；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週三東北季風增強，北部及宜蘭天氣較涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週四東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週六至下下週一各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 25 22 ~ 31 26 ~ 33 22 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

