11/01 各報重點新聞一覽

罷免原住民立委伍麗華連署涉造假，國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲及國民黨立委盧縣一等9人起訴。（資料照）

自由時報

罷免原民立委伍麗華連署造假 國民黨組發會主委等9人起訴

屏東地檢署偵結民進黨原住民立委伍麗華罷免連署造假案，檢察官認為國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲及國民黨立委盧縣一等九人涉案情節重大，昨依偽造文書、違反選罷法及個資法等罪嫌提起公訴。

請繼續往下閱讀...

詳見罷免原民立委伍麗華連署造假 國民黨組發會主委等9人起訴。

桃客司機當街打高中生 起訴求重刑

桃園客運劉姓司機上月廿二日傍晚，在桃園市桃園區當街把高中資優班黃姓學生打得頭破血流，被依傷害罪移送桃園地檢署偵辦，劉男隨後被客運公司開除。載生專車司機打學生事件引發社會譁然，桃檢檢察長戴文亮指派重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊偵辦，火速於同月廿九日偵結，除依傷害罪起訴劉男，並建請法院從重量刑；檢方認定黃生屬正當防衛不予起訴。

詳見桃客司機當街打高中生 起訴求重刑。

詐團結合地政士、民間貸款 謊稱涉案 騙民抵押33棟房 詐2億多逮10人

刑事警察局中部打擊犯罪中心破獲一個結合地政士及民間仲介貸款公司的假檢警詐欺集團，除詐騙現金，還唆使受害人抵押房產貸款，有十位民眾被騙抵押卅三筆房地，貸出的一．五億元全被騙光，連同現金共財損二億多元；檢警獲報後發動數波搜索，逮捕貸款業者、車手等十人，依刑法加重詐欺等罪嫌移送法辦。

詳見詐團結合地政士、民間貸款 謊稱涉案 騙民抵押33棟房 詐2億多逮10人。

聯合報

習高會台灣問題交鋒 日籲「維持兩岸關係良好」

大陸國家主席習近平昨天與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。高市早苗會後表示，向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩定至關重要。習近平要求日方，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定。

詳見習高會台灣問題交鋒 日籲「維持兩岸關係良好」。

砸3321億 輝達攜手南韓打造全球最強AI工廠群

美國輝達執行長黃仁勳十月卅一日在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會中發表專題演講。他指出，人工智慧（ＡＩ）已達到正向循環，ＡＩ產業前景看好，將維持成長動能。黃仁勳也宣布，輝達將與南韓政府及四個財團三星電子、鮮京（ＳＫ）集團、現代汽車集團、ＮＡＶＥＲ合作，在南韓部署廿六萬顆ＧＰＵ，投資規模高達十四兆韓元（約台幣三三二一億元），打造全球最強ＡＩ工廠群。

詳見砸3321億 輝達攜手南韓打造全球最強AI工廠群。

中國時報

路口不停讓行人 較去年多2成

今年1至7月行人路口事故死亡93人、受傷達4916人，為甩行人地獄陰霾，政府宣導停讓文化並加強執法力道，1至8月警方已舉發8.6萬件汽機車路口不停讓行人，較去年同期增逾2成，累計罰單金額超過2.8億元。交通部表示，觀察車輛行經路口停讓行人顯著改善；民團與基層員警喊話，不該只重視執法，應盡速從考訓及教育面向根本改善駕駛觀念。

詳見路口不停讓行人 較去年多2成。

賴：堅決反侵略、反推進統一

川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。

詳見賴：堅決反侵略、反推進統一。

桃園客運劉姓司機上月22日傍晚，在桃園市桃園區當街把高中學生打得頭破血流，桃檢偵結起訴劉男，並建請法院從重量刑。（資料照，取自網路）

警方破獲配合詐團的不法貸款仲介，查扣247張的自然人憑證。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法